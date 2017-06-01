Пляжные парковщики

Жителям и гостям Гурзуфа перекрыли доступ к морю

Ставь машину, куда душе угодно. Только сначала заплати. Проехать к пляжу в Гурзуфе можно, но необходимо отдать энную сумму. Она, кстати, колеблется. Пешеходная же зона на набережной превратилась в проезжую часть. Как парковки мешают отдыхающим и сколько нужно заплатить за то, чтобы оставить свою машину... Журналисты «Крымского Телеграфа» провели на месте эксперимент.

В тесноте и в обиде

В курортном поселке на ЮБК, около местного пляжа развернулось несколько парковочных зон. Центральная гурзуфская набережная напоминает проезжую часть: даже автомобилям тут явно тесно. Ситуация с парковками взволновала местных жителей и общественников. Один из них — Вадим Иваненко, который показал нам, что происходит на центральной набережной Гурзуфа. Вместе с ним мы проехались к пляжу и провели эксперимент.

Подъезжаем к шлагбауму. Нас встречает молодой человек, одетый как простой местный житель, лишь на стуле у тротуара висит синяя жилетка с надписью «МУП «ТИЦ ЮБК».

«На набережную въезд запрещен, — предупреждает он. — Только парковочные места. Отсюда начинается и заканчивается на пятачке. 60 рублей в час».

На часах, когда мы заехали через шлагбаум, было 13:35. Проехавшись еще несколько десятков метров, мы поняли, что шлагбаум здесь не один. И пропускают через него в определенное время. В нашем случае: с 14:00 до 17:00. Следовательно, чтобы попасть на пляж, нам необходимо было немного подождать.

Парковки, субпарковки

Услуги муниципальной парковки, куда мы приехали на своем автомобиле, стоят 60 рублей в час. За полтора часа использования нами парковочного места сумму запросили как за два. После выезда с территории нам выдали чек, чего раньше, по словам общественников, парковщики не делали. А только после вызванной активистами полиции появились чеки, заполняемые от руки.

Отдаем парковщикам 150 рублей. Но сдачи для нас нет. В конечном итоге парковщик взял 100 рублей. Местные говорят, что это совершенно не новая ситуация: кому-то везет — он платит меньше, а кому-то приходится отдавать округленную сумму.

Вадим Иваненко, член Антикоррупционного бюро Республики Крым:

«Выдается непонятный чек. Ялтинская фирма, зарегистрированная в Ливадии. Сам человек возле шлагбаума решает, за какое время и сколько денег ему брать. Этот чек не проходит через кассовый аппарат. Кому идут эти деньги — вообще непонятно. Как мы видели, на парковке действует принцип: ставь машину, где хочешь. То есть там нет человека, который бы ровно все расставлял. Заезжаешь на пляж, платишь деньги и стоишь где хочешь, как хочешь. И ответственность, естественно, никто не несет».

Кроме того, на квитанциях, которые дают водителям, не указано конкретное место расположения парковки, а значит, доказать, что именно в Гурзуфе вы заплатили за место, невозможно.

Проезжая пешеходная зона

Происходящие истории с парковками в Гурзуфе — не единственное, что волнует местных жителей и отдыхающих. В поселке пешеходная зона набережной превратилась в проезжую. Следовательно, машины за деньги свободно ездят по дорожкам, где гуляют люди. И тут стоит напомнить о курортном сезоне, который в самом разгаре. Ежедневно на ЮБК едут сотни туристов.

Вадим Иваненко:

«Пешеходные зоны существуют, но там машины ездят за деньги. Все возмущаются, мол, как это вообще возможно? У местной власти один ответ: все по закону. Все мотивируется тем, что это — пешеходная зона. Однако мы сами видели, как машины сигналят прохожим, чтобы те отошли в сторону. И это все происходит тут же, на набережной».

«Курортный Гурзуф — огромная парковка»

До тех пор пока не ввели чеки, люди даже понятия не имели: кто парковщик? Кому выгодно собирать деньги за проезд в сторону пляжа? На самом чеке написано, что парковщик — это муниципальное предприятие Ялты «Туринфоцентр ЮБК».

Андрей Ростенко, глава администрации Ялты:

«Это муниципальная компания. Если они собирают деньги за парковку, то значит, эта парковка включена в общий реестр, который размещен на информационном сайте. Что касается второго шлагбаума, который там есть, то там теперь более жесткий ограниченный въезд. Мы выезжали на место, у меня были замечания к этому. Мы за то, чтобы максимально освободить пешеходную территорию. Может быть, определенные нарушения есть, но это решаемо».

Пока городская казна наполняется прибылью с парковок в Гурзуфе, по пешеходным зонам, где часто прогуливаются родители с малышами, продолжают ездить автомобили. Курортный Гурзуф, по мнению многих местных жителей, превращается в огромную парковку. И как с этим быть, пока ответа нет.