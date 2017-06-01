Обрушение Качи-Кальона

Какая катастрофа привела к разрушению крымского пещерного города?

Качи-Кальон, расположенный в долине реки Качи, в Бахчисарайском районе, считается средневековым пещерным монастырем, как и большинство пещерных сооружений полуострова, а также крупнейшим центром виноделия. Считается, что именно с этой целью он и создавался. Однако экспедиция «Археологии знания» обнаружила следы, указывающие на то, что искусственные пещеры вырубались здесь задолго до того, как появились на Качи-Кальоне первые винодавильни...

Запасались вином на века

Качи-Кальон в рамках сельскохозяйственной теории рассматривается как промышленный центр древнего виноделия. Ученые сделали такой вывод, проанализировав количество архитектурных и производственных сооружений, сохранившихся здесь. Под производственными сооружениями подразумеваются каменные приспособления для получения винного сусла с помощью рычага — так называемые тарапаны. Сохранившиеся тарапаны повсюду: на открытых площадках, под скальными навесами, в толще скалы и в отдельных глыбах. Иногда это большие и хорошо сохранившиеся объекты правильной геометрической формы, небольшие ванночки с аккуратными желобками. Но всех, согласно официальной исторической версии, объединяет общее предназначение — выдавливать сок.

Юрий Могарычев, доктор исторических наук, профессор:

«Существуют этнографические свидетельства, что в таких тарапанах не только делали вино, но также и фруктовые соки. Хотя основное предназначение — все-таки вино».

В небольшой скальной гряде, растянувшейся вдоль дороги почти на километр, можно найти до 100 тарапанов. Но изначально их было гораздо больше. Учитывая, что виноград давили четыре-пять недель в году, а остальное время сооружения простаивали, получается, что люди верили в свое дело настолько, что готовы были идти на сумасшедшие трудозатраты. Во всех остальных пещерных городах Крыма тарапанов насчитывается не более двух десятков. В Херсонесе, считавшемся крупнейшим центром виноделия, было обнаружено лишь девять таких приспособлений.

«Исследователи подсчитали, что если все тарапаны Качи-Кальона работали одновременно, то здесь должны были производить около сотни тысяч литров вина в один сезон, — говорит участник проекта „Археология знания“ и соавтор программы „Теория заговора“ Дмитрий Смирнов. — Для примера: общий объем реализуемого вина всех крупных винодельческих хозяйств Крыма — около 200 тысяч литров, да и то с учетом продажи запасов прошлых лет».

Известно, что все современные попытки высечения тарапанов и изготовления в них вина заканчиваются полным фиаско. Были эксперименты и в советское время, и в начале 2000-х. Например, в 2007 году была предпринята попытка возрождения древних методов изготовления вина. Небольшую партию виноматериала специалисты местного сельхозкооператива сделали в одном из тарапанов Качи-Кальона. Впоследствии его хранили в специально отобранных амфорах, намереваясь продавать туристам как экзотический продукт местного производства. Но качество напитка оставляло желать лучшего, и дело заглохло...

А землетрясения-то древние...

А вот ответ на вопрос о том, кто все-таки выдолбил пещерные камеры и винодавильни на Качи-Кальоне, историки дают весьма расплывчатый. Дескать, первое поселение здесь основали аланы и готы, занимавшиеся виноделием (а кто, собственно, в древнем мире не занимался виноделием?), а при Качи-Кальоне был построен пещерный монастырь. Время его возведения относят к VIII–IX векам.

Вот какие любопытные факты были установлены в ходе очередной экспедиции «Археологии знания». Во-первых, удалось обнаружить тарапан в скальном помещении, в каменной глыбе, отвалившейся от основной скалы. Это означало, что обрушение части пещерного города произошло довольно давно и гигантские осколки Качи-Кальона, ныне лежащие на склоне горы, — следствие некой единой катастрофы, вероятно, крупного землетрясения. В Крыму известно множество землетрясений, описанных историками и путешественниками, начиная от пантикапейского в 63 году нашей эры. Затем известны катастрофы 480 года, 1292-го, 1471-го и так далее вплоть до 1927 года. Зарисовки Качи-Кальона с уже существующим гротом, который образовался после обрушения скалы, сделал в своем дневнике француз Фредерик Дюбуа Де Монпере, побывавший в Крыму в 30-х годах XIX века. Значит, все последующие землетрясения можно отбросить. А что же предыдущие? Как говорят специалисты, подобные разрушения могут быть следствием лишь толчка, эпицентр которого должен был быть в непосредственной близости, в радиусе всего нескольких километров. По данным председателя Крымского экспертного совета по прогнозированию землетрясений Беллы Пустовитенко, землетрясения магнитудой 6,6 балла в Бахчисарайском районе происходили только в пятом тысячелетии до нашей эры и девятом. Что ж, логично предположить, что все пещерные камеры были выдолблены после катастрофы, ведь сделаны они в том числе и в этих осколках, лежащих у подножия гор — как на Качи-Кальоне, так и в других пещерных городах, например, на Эски-Кермене (известный храм Трех Всадников). Если бы не находки, в корне опровергающие эту теорию. Об одной из них мы уже рассказывали: это трехкамерная искусственная пещера, отколовшаяся вместе с глыбой от основной части Эски-Кермена.

«Новая находка была нами сделана на Качи-Кальоне — следы насечек, характерных для пещерных камер, чудом уцелевшие в верхней части гигантской глыбы, когда-то давно отделившейся от скальной гряды и образовавшей отдельный грот, — рассказал режиссер программы «Теория заговора», член Русского географического общества Денис Симоненко. — Видимо, уже позже на ее стенках делали каменные проушины, за которые, как считается, привязывали скот; рядом, в других обломках, выдалбливали пещерные храмы и тарапаны. Но все это было потом. А истоки создания пещерных городов Крыма, по всей видимости, следует искать в более глубокой древности, чем принято в официальной истории...