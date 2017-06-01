Вкусно, забавно, дорого

Кулинарный фаворит июня, новая игрушка-вирус и неприятная неожиданность

Польза и вред спиннера

Спиннер — это новая игрушка-антистресс, которая наводнила офисы, школьные классы, университетские аудитории и общественный транспорт. Помешательство на забаве сравнимо с некогда модным увлечением тамагочи, тетрисом и йо-йо. Дети и подростки крутят спиннер с таким же энтузиазмом, с каким ловили покемонов несколько месяцев назад. Как и у любой новомодной вещи, у этого гаджета появилось много противников, утверждающих, что он не просто бесполезен, но и опасен.

Для чего нужен спиннер? Спиннер, или, как в оригинале, Fidget Spinner, — это небольшой симметричный предмет, в центре которого находится подшипник. Одно нажатие на подшипник приводит игрушку в действие, и она начинает вращаться вокруг своей оси. Спиннеры бывают разных расцветок и форм (чаще всего в виде треугольной звезды).

Исследования показали, что повторяющиеся действия помогают концентрироваться детям, страдающим синдромом дефицита внимания. Можно клацать ручкой, рисовать на полях, а можно покрутить спиннер — эффект один и тот же. Дело в том, что эти вертушки нацелены на активизацию тактильной системы, поэтому они действительно помогают отгородиться от отвлекающих и раздражающих факторов и направить внимание на поставленную задачу. Но популярность спиннера начинает работать против него. Главными противниками игрушки стали учителя. Они утверждают, что ученики настолько увлечены вращением, перебрасыванием и выполнением трюков, что не могут сосредоточиться на уроках.

Окрошка на кефире и минералке

Блюдо, полезное для фигуры и кошелька

Ингредиенты:

> Картофель — 300 г

> Редис — 300 г

> Огурцы — 300 г

> Яйца — 5 шт.

> Зелень петрушки — 1 пучок

> Зелень укропа — 1 пучок

> Лук зеленый — 1 пучок

> Грудка куриная — 1 шт.

> Кефир — 1 л

> Сметана — 0,2 л

> Вода минеральная — 1,5 л

> Горчица — 1 ч. ложка

>Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Картофель отварить в мундире, очистить и нарезать. Куриную грудку отварить и нарезать небольшими кубиками. Яйца отварить, остудить, очистить, отделить белки от желтков. Белки нарезать кубиками. Огурцы и редис нарезать соломкой. Зелень мелко покрошить.

В глубокую емкость поместить картофель, редис, огурцы, яичные белки, мясо, укроп и петрушку. Желтки соединить с горчицей и размять вилкой. Зеленый лук посолить и растереть толкушкой. Желтки и зеленый лук добавить к остальным ингредиентам. Влить кефир. Залить минеральной газированной водой. Затем добавить сметану. Размешать и посолить по вкусу. (По желанию в окрошку на кефире можно добавить бальзамический или яблочный уксус.) Окрошка на кефире, с газированной водой готова. Приятного аппетита!

«Жареные» тарифы

С 1 июля в Крыму за воду, газ и электричество придется платить больше

Госкомитет по ценам и тарифам Республики Крым информирует, что рост средневзвешенных тарифов по республике с начала июля составит 9,32 % — на услуги водоснабжения, 15 % — на теплоснабжение, 15 % — на электроснабжение, 2 % — на газоснабжение. Новые цены были утверждены еще в конце минувшего года. На 1 января текущего года цены для населения республики на услуги водоснабжения составляли от 10,74 рубля за кубический метр до 60,92 рубля, на услуги водоотведения — от 9,37 рубля за кубометр до 56,90.

Напомним, ранее в Госкомитете сообщили, что тарифы на свет, газ и воду в Крыму будут расти с каждым годом.