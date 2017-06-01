Самовольная постройка

За незаконное строительство предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем о самовольной стройке и ответственности. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Гражданско-правовая ответственность

Согласно все той же 222 статье Гражданского кодекса РФ, незаконно возведенная постройка подлежит сносу построившим его лицом или за его счет, кроме некоторых случаев.

1. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка, при одновременном соблюдении следующих условий:

- если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта;

- если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах;

- если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.

2. Органом местного самоуправления может быть принято решение о сносе самовольной постройки в случае создания или возведения ее на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.

Административная ответственность

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность:

1) наложение штрафа в размере от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, если кадастровая стоимость земельного участка определена, но не менее 5000 руб. или в размере от 5000 до 10000 руб. (если кадастровая стоимость земельного участка не определена) — за самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;

2) предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 000 до 2000 руб. — за несоблюдение экологических требований при строительстве;

3) предупреждение или наложение штрафа в размере от 1000 до 2000 руб. — за нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий при строительстве либо нарушение установленных обязательных требований к зданиям и сооружениям при строительстве, в том числе при применении строительных материалов (изделий).

Если данные нарушения повлекли отступление от проектных значений здания, затрагивают характеристики надежности и безопасности объектов строительства либо создали угрозу или повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, налагается штраф в размере от 2000 до 4000 руб.;

4) наложение штрафа в размере от 2000 до 5000 руб., — за строительство объекта капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства предусмотрено получение разрешений на строительство.

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