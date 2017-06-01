Во имя истинной любви

Тайны и судьба Свято-Никольского храма в местечке Джалман

В 1894 году в неприметной крымской местности мало кому известный симферопольский мещанин построил церковь в память о любви российского монарха, ставшего впоследствии святым...

Двое и не лишний третий

Еще в 1892 году в своем дневнике будущий Николай II записал: «Я мечтаю когда-нибудь жениться на Аликс. Я люблю ее давно, но особенно глубоко и сильно с 1889 года, когда она провела шесть недель в Петербурге. Все это время я не верил своему чувству, не верил, что моя заветная мечта может сбыться...» Николаю пришлось отстаивать свою любовь, а ради этой любви и свою веру. Он уговаривал родителей дать согласие на этот брак, убеждал любимую, что «Истина Христова незамутненной осталась только в Православии»... И однажды все получилось, как он хотел — он получил благословение. И даже не одно...

Принцесса Гессенская Алиса, будущая императрица Александра Федоровна, пересекла Долину, ныне именуемую Добровской, в начале октября 1894 года. Увы, ей было не до любования местными красотами — она безумно спешила...

Впечатления от той поездки принцесса Гессенская подробно описала в своих дневниках, вот только прочесть их историки уже не смогут никогда. Дневниковые записи были уничтожены императрицей незадолго до гибели царской семьи, незадолго до того как она приблизилась к святости... Теперь та ее поездка почти легенда, вернее, начало легенды о большой любви, степень величия которой волею судеб дано было ощутить некоему Ивану Петрову, простому провинциальному мещанину. Он мог лишь издали наблюдать за принцессой. Она видеть и знать его не могла, не должна была. Она в сопровождении родной сестры, великой княгини Елизаветы Федоровны, супруги великого князя Сергея Александровича (дяди цесаревича Николая), и почетного конвоя старалась поскорей преодолеть живописную долину и оказаться в Алуште.

Ее жених Николай Александрович Романов, будущий император Николай II, тоже спешил — из Ливадии в Алушту, где и должно было впервые на крымской земле увидеться с желанной женщиной. Он запомнил тот день на всю жизнь. И, в отличие от своей возлюбленной, не уничтожил своей повести о настоящих чувствах. В 1991 году записи за 1890–1906 годы были изданы одним из московских изданий. О том дне, 10 октября 1894 года, будущий император оставил следующую запись: «Проснулся чудным жарким днем... В 9 ч. отправился с д. Сергеем в Алушту, куда приехали в час дня. Десять минут спустя из Симферополя подъехала моя ненаглядная Аликс с Эллой. Сели завтракать в доме отставного генерала Голубова. После завтрака сел с Аликс в коляску и вдвоем поехали в Ливадию. Боже мой! Какая радость встретиться с ней на родине и иметь близко от себя — половина забот и скорби как будто спала с плеч. На каждой станции татары встречали хлебом-солью; на границе Массандры ждали: Лазарев, Олив и Вяземский. Вся коляска была запружена цветами и виноградом. Мною овладело страшное волнение...»

Куда спешить?

Причина волнения цесаревича Николая и спешки принцессы Гессенской была весьма печальна — заболевшему еще в начале 1894 года императору Александру III осенью стало хуже. И, когда даже поездка в любимую Ливадию не вызвала заметных улучшений в состоянии больного, царская семья решила ускорить заключение брака цесаревича с его избранницей. И Алису вызвали в Крым. Как выяснилось, не напрасно. Через 10 дней после приезда невесты сына, 20 октября 1894 года, Александр Александрович скончался на 49-м году жизни. «Крым, приявший в свои объятия больного обожаемого государя, вместе со всей русской землей и, можно сказать, со всем миром, болел в „октябрьские дни“ его болезнию, страдал его недугами. Здесь, у нас в Крыму, в Ливадии, незабвенный Государь-Миротворец благословил на Царство своего возлюбленного Наследника-Сына, благословил его и на брачный союз и на семейной счастье» — писал «Таврический церковно-общественный вестник».

У Ивана Петрова тоже были причины спешить, и его земной век подходил к концу. Потому он, подобно Александру III, решил благословить любовь царственной пары. Сделал он это единственным доступным ему, простому провинциальному мещанину, способом — все свои скромные сбережения Иван Петров вложил в строительство храма «в ознаменование бракосочетания Благочестивейшего Государя Императора Николая Александровича со Благочестивейшей Государыней Императрицею Александрою Федоровною». Месторасположение для строительства храма выбрали поблизости от почтового тракта Симферополь — Алушта. По местному преданию, именно с этого места Иван Петров в октябре 1894 года увидел будущую императрицу, спешащую на встречу с судьбой...

Мистическая связь

Свято-Никольский храм в местечке Джалман (ныне с. Пионерское) был воздвигнут в рекордно короткие сроки — всего за год. Тесную, почти мистическую связь судьбы царственной четы и возводимой в Крыму церкви можно обнаружить, внимательно вчитавшись в строки исторического исследования Татьяны Шороховой: «В этот день (14 ноября 1894 года), когда в Северной столице — граде апостола Петра — венценосные жених и невеста по древней свадебной церемонии посещали усыпальницу царственных предков в Петропавловском соборе и прикладывались к чудотворной иконе Спасителя в домике Петра Великого, в далеком крымском местечке Джалман на средства Петрова Ивана Петровича был заложен храм во имя Святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца. Храм предназначался для жителей окрестных деревень и усадеб, которые до этого времени являлись прихожанами Петропавловского собора в Симферополе. Из Петропавловского же собора будет переведен в Джалман и первый священник Свято-Николаевской церкви...»

Соучастники

Отвечая на вполне логичный вопрос «Каким образом Ивану Петрову удалось осуществить свой замысел?», многие исследователи для краткости изложения пишут следующее: мол, был у него участок земли, на нем и строил. На самом деле с участками земли для «простых мещан» во времена империи было не менее трудно, чем сейчас. Потому нельзя не вспомнить об активном соучастии в осуществлении благой идеи двух крупных местных землевладельцев того времени. Речь идет о графине Анне Федоровне Монжене и князе Николае Сергеевиче Долгоруком. Они подарили храму усадебные участки в 209 саженей и 1 десятину 408 саженей соответственно.

Спустя несколько дней после рождения у царственной четы первенца — великой княгини Ольги — в первую годовщину свадьбы, 14 ноября 1895 года, Свято-Никольская церковь была освящена Преосвященным Мартинианом, епископом Таврическим и Симферопольским. В его ограде был удостоен чести быть похоронен Иван Петров, скончавшийся меньше чем через полгода после осуществления своего поистине исторического замысла, 5 апреля 1896 года.

Церковь, построенная простым человеком в память о великой любви великих, Свято-Никольский храм, существует и поныне. Его можно увидеть справа от дороги, проезжая в южном направлении по трассе Симферополь — Алушта — Ялта.