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Байки, сонеты

Чей, чей голос?

На днях крымчан порадовали любопытной новостью. Дескать, в августе в Ялте пройдёт конкурс, на котором лучшие исполнители получат звание «Голос Крыма». Действительно, хорошая, летняя, курортная такая новость. Тем более что конкурс обещают международного формата, с конкурсантами из 11 стран мира, которых будут оценивать руководители крупнейших в мире звукозаписывающих компаний Sony и Columbia. То есть ожидается международный резонанс. Но есть, как говорится, нюансы. Логика подсказывает, что «голосом Крыма» логично назвать исполнителей-крымчан, будь то русскоязычные исполнители, украинцы, крымские татары, болгары... Да мало ли национальностей на полуострове! Однако среди ожидаемых конкурсантов преимущественно англо­язычные певцы и певицы, которые в Ялте будут бороться за путевку в Нью-Йорк, где они смогут записать свою песню на одной из лучших студий звукозаписи. Среди них, кстати, будет и диско-легенда прошлого века – группа Ottawan с афроамериканцами во главе. Так причём тут «голос Крыма»? И где в этом конкурсе крымчане?...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 435 от 23 июня 2017 года

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Просмотров: 119 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:06

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