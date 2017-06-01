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Говорят, что... детей загоняют под аварийные столбы

Жительница крымской столицы Ирина К. заметила на одной из детских площадок города угрозу для подрастающего поколения: «Спасибо коммунальным службам и ответственным за данный участок в городе за «безопасность» наших детей. Во всем районе аэропорта Заводское такая беда со столбами. Детская площадка и песочница в метре…»