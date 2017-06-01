В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... из кранов течет черная вода

Крымчанка Ление Ф. в недоумении: «Спасибо за чистую воду! Село Малое Садовое, Бахчисарайский район. Такую воду не то что пить… руки в ней мыть не хочется! А у людей стиральные машинки, котлы, фильтры и т. д. Ремонт в наше время дорогое удовольствие. Я уже молчу о маленьких детях!»