В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... активизировались убийцы собак Говорят, что в Симферополе активизировались убийцы собак, так называемые догхантеры. Плакаты с призывами к хозяевам четвероногих питомцев быть осторожнее появились на днях в районе Симферопольского музыкального училища и набережной Салгира. Горожане строят версии относительно того, кто именно эти жестокие догхантеры. И обсуждают в соцсетях моральный облик таких убийц животных. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 435 от 23 июня 2017 года Еще статьи: Отрава... для детей Готовится новая поставка шкурок кошек? Животных — даже не на мыло... «Убойный» Джанкой Объявился собачий убийца?