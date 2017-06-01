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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... плату за посещение природных объектов замаскировали

Известно, что брать плату за вход на особо охраняемые природные территории регионального значения (ООПТ) противозаконно. Плата может взиматься только за услуги, предоставляемые государственными учреждениями на ООПТ. По слухам, именно это исключение и стало свое­образной лазейкой для современных Остапов Бендеров, торгующих, по сути, воздухом и видами. Так, по рассказам крымчан, с них по-прежнему берут деньги, к примеру, за проход к вершине Южная Демерджи. Только вот на выданных «кассиром» квитанциях красуется надпись «экскурсионное обслуживание», которое, само собой, никто не проводит.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 435 от 23 июня 2017 года

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Просмотров: 104 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:15

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