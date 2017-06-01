Российский мяч по-крымски

На полуострове продвигают новый вид спорта — смесь футбола и регби

Крымчане придумали новый вид спорта, который в дальнейшем будут продвигать на общероссийский и международный уровень. Росбол — так называется универсальная игра с мячом — объединяет в себе регби и футбол. Из каких еще игр росбол позаимствовал игровые элементы и как прошел первый росбольный матч, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Спортивный микс

Росбол, или российский мяч, — абсолютно новый эксклюзивный крымский вид спорта. Игра объединяет в себе элементы регби, заимствует футбольные принципы. Кроме этого, в игре объединены элементы баскетбола, гандбола и, что интересно, хоккея. Не так давно в Крыму прошла первая официальная игра в росбол. Соревновались команды из Крыма и Севастополя.

Владимир Долгин, президент Национальной федерации супербола и росбола:

«Федерация приняла решение направить свои основные усилия на развитие росбола именно в Крыму. Это связано и с климатическими условиями полуострова, и с тем, что у нас есть активная молодежь, студенты. В республике будут регулярно проходить молодежные матчи, чемпионаты. Надеемся вырасти и до профессионального уровня. Крымская земля для нас — альма-матер Росбола».

Теория на практике

Росбол — это командная игра, в каждой из которых по 12 человек. Поведение игроков на поле для тех, кто видит эту игру впервые, кажется неординарным. Вместо паса ногой игроки забрасывают мяч в ворота руками — такое для зрителей на трибунах в новинку.

Идея создания нестандартного универсального вида спорта родилась на полуострове, затем прошла организационный этап: над игрой работала научная группа — заслуженные деятели физической культуры и спорта России. Ими создавались правила, разрабатывались принципы. В первые сборные команды по росболу вошли и регбисты, и футболисты.

«Игроки сначала отнеслись с непониманием, но после первых тренировок у ребят появился интерес», — рассказывает тренер сборной росбольной команды Севастополя Виктор Краев.

Крымский коллега севастопольского тренера Велор Меситский (собственно, он и создатель крымской сборной) уверен, что игру нужно осваивать: «Эта игра для нас новая. Нужно научиться играть. Здесь и техника новая, и тактика».

В росбол могут играть не только мужчины, но и женщины. Правила полностью адаптированы и под прекрасную половину спортивного общества. Это сложно назвать футболом, не назовешь и регби. Внешне понятно, какие элементы игра позаимствовала и у баскетбола: ведение мяча. От хоккея, как заметили мы на первом официальном матче между командами полуострова, игра позаимствовала так называемый росбольный буллит.

Виталий Минченко, игрок сборной Крыма по росболу:

«Мы видели здесь много элементов регбийных, много футбольных. Если бы было разрешено делать захваты, то ребята просто начали бы играть в регби. А так есть отличия, поэтому эти два вида спорта сочетаются идеально».

Росбольное будущее

Заинтересованы этим видом спорта и его продвижением в крымском правительстве. Идея, заявленная там, понравилась профильному министерству, рассказывают нам создатели игры. Росболисты в дальнейшем могут показать хорошие достижения, а сама игра является перспективным видом спорта, считают участники первого исторического поединка.

Евгений Клебанов, председатель Тренерского комитета, главный тренер НФСР:

«Из разговоров с Министерством спорта РФ нам стало понятно, что там хотят свою национальную игру. Мы долго не думали. Посмотрели на все существующее в мире национальное, к примеру, австралийский футбол, ирландский футбол, и приняли решение создать что-то свое, крымское!»

Виталий Тарасов, председатель Крымского отделения НФСР:

«Я думаю, что у нас будут и поклонники, и сторонники. Мы хотим развивать росбол среди молодежи. Я уверен в том, что этот вид спорта все же станет национальным. У нас для этого есть все условия, есть поля, есть команды, есть настоящие энтузиасты!»

Этот матч закончился со счетом 14:4 в пользу крымских росболистов. Скоро на полуострове стартует первый игровой сезон 2017–2018. Проведут игру на первенство, розыгрыш Кубка, розыгрыш Суперкубка. Кроме того, будут продолжаться и турниры, соревнования, матчи. Создатели игры говорят, что через год будут подавать документы на признание крымского росбола.

Для тех, кто желает играть в росбол

Размеры поля не должны превышать 120 метров в длину и 84 в ширину. Мяч должен быть кожаным и иметь сферическую форму. В каждой команде необходимо участие не более двенадцати игроков. Спортивная форма одежды росболистов идентична футбольной. Более подробные правила и принципы игры в росбол можно посмотреть на сайте росбол.рф