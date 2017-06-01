Зоны благоустройства для набережной

Вдоль Салгира в Симферополе появится сеть велодорожек

В крымской столице грядут большие перемены. На этот раз местная власть решила всерьёз взяться за набережную, пообещав её благоустроить. В работу активно включился и недавно появившийся в городе долгожданный главный архитектор. Что собой будет представлять реконструкция, зачем нужны зоны благоустройства и как «смягчить» военный мемориал в Гагаринском парке?

Первый этап: очистка пока только вручную

По информации администрации, всю прошлую неделю в Симферополе проходила «косметическая чистка» русла Салгира представителями общественных организаций и добровольцами, которые мусор убирали вручную — без применения техники.

Вообще же предельная стоимость работ только по очистке русла реки составляет около 250 миллионов рублей — это без благоустройства.

Отдельного внимания заслуживает и вопрос уборки набережной от мусора. Многие горожане жалуются, что в последнее время здесь стало гораздо больше отходов, а урны вдоль реки часто стоят переполненными.

Кирилл Скороходов, заместитель главы администрации Симферополя, курирующий сферу ЖКХ:

«Бывает такое, что наши граждане не совсем сознательно подходят к своему отдыху и образовывают накопления мусора. Однако договора на обслуживание этой территории, к сожалению, пока нет, потому что средств немного не хватает. Мы делаем уборку этой территории за счёт социальной нагрузки определённых предприятий, и это происходит регулярно — не раз в год или месяц, а несколько раз в неделю».

Параллельно с уборкой русла должны происходить восстановление защитных ограждений и установка освещения.

Второй этап: тысячу деревьев долой

Второй этап работ заключается в благоустройстве самой набережной, на что, по подсчётам городской администрации, необходимо примерно полтора миллиарда рублей. Симферопольцы помнят, что в мае городская власть уже делала попытку начать эти работы, однако их неожиданно пришлось прервать из-за протеста прокуратуры города. Как, в свою очередь, объяснил Геннадий Бахарев, надзорный орган выявил определённые нарушения, так что администрации необходимо подготовить всю проектно-сметную документацию, чтобы благоустройство происходило должным образом.

Кирилл Скороходов:

«Конечно, будет максимально сохранено то, что сделано нашими предками, но мы должны добавить и какие-то современные черты».

В ходе благоустройства набережной планируется спилить около тысячи деревьев. Как объясняет замглавы администрации, это те насаждения, которые «переросли свой нормативный срок», то есть являются потенциально опасными для населения города.

Кирилл Скороходов:

«Во-первых, корневая система разрушает плитку на набережной, а во-вторых, это деревья, которые начинают гнить изнутри. Наши граждане очень чувствительно воспринимают вопросы, связанные с деревьями, но убрать их просто необходимо. Например, за последний ливень у нас упало около 20 деревьев».

Зоны благоустройства

В День города в Симферополе даже представили проекты реконструкции и благоустройства набережной, судя по которым последняя будет поделена на несколько зон по степени благоустройства.

Ирина Иванова, главный архитектор Симферополя:

«Сейчас объявлен конкурс на лучшее предложение по проектированию прогулочных зон и облагораживанию реки Салгир. У нас уже есть приоритетный проект, который выпущен одним из наших МУП. Он начинается с реконструкции набережной от Вечного огня в Гагаринском парке. Каждый уголок можно превратить в очень приятную прогулочную зону».

По словам Ивановой, особое место в предложенном проекте занимает создание велодорожек. Многие симферопольцы, предпочитающие двухколёсный транспорт, на сегодняшний день вынуждены либо лавировать между автомобилями, либо объезжать пешеходов. После организации отдельной велозоны вдоль набережной эта проблема должна полностью исчезнуть — хотя бы в этом месте.

Как стало известно, приведение в порядок данной территории будет происходить не только за счёт средств городского бюджета, но и с привлечением инвесторов.

Ирина Иванова:

«Весь этот процесс идёт медленно, потому что не хватает денег. Но у нас появляются инвесторы, которые заинтересованы в том, чтобы нам помочь. Есть магазины или кафе, которые должны нести социальную нагрузку в виде облагораживания того места, в котором они расположены. И это касается не только сбора мусора или установки каких-то малых форм — скамеек и урн, но и комплексного подхода, то есть они должны и траву подстричь, и посмотреть, чтобы бортовые камни не были выворочены».

Администрация Симферополя по вопросам благоустройства тесно сотрудничает с Крымским федеральным университетом, студенты которого — будущие архитекторы — также высказывают свои предложения относительно развития этой территории. В частности молодые специалисты предложили, так сказать, смягчить мемориал «Вечный огонь» в парке им. Гагарина.

Ирина Иванова:

«Зона, где у нас находится Вечный огонь, сейчас очень монументальная. И её нужно, может быть, немного смягчить. Допустим, памятники окружить зелёными насаждениями».