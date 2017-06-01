Рай для ростовщиков

С матери с двумя несовершеннолетними детьми заимодатели требуют 250 млн рублей

Почему поддельные торги и «проценты на проценты», запрещённые в России, все еще остаются крымскими реалиями, выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Выкинули на улицу

В Кремле на заседании Госсовета по защите прав потребителей 18 апреля 2017 года президент России Владимир Путин сказал: «Известная бабушка из Достоевского — она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками». С этим не поспоришь, но больше всего ужасает, что в Крыму орудуют переоблачившиеся украинские ростовщики, действующие от лица российских кредитных организаций, но взимающих якобы украинские долги, увеличенные в сотни, а то и в тысячи раз. Как ни прискорбно, уже сотни крымчан потеряли из-за них квартиры, машины и многое другое имущество. При этом судьи продолжают пачками принимать их заявления и признавать за ними право на разорение своих соотечественников.

С произволом ростовщиков жительница города Симферополя Татьяна Иванова столкнулась ещё в 2012 году, когда она с двумя грудными детьми была, можно сказать, выброшена из купленной в кредит квартиры на улицу. Но на этом беды матери не закончились, уже в российском Крыму ростовщики снова нашли её, чтобы отнять последнее и даже то, чего нет.

А началось всё с того, что по кредитному договору, заключённому на четыре месяца в 2009 году, с Татьяны Ивановой и её тёти суд взыскал в десять раз больше полученной суммы — почти два миллиона гривен (где-то пять миллионов рублей). Для возмещения данной суммы были организованы поддельные торги и без ведома Татьяны продали её единственную квартиру с торгов с помощью сотрудников исполнительной службы и украинского кредитного кооператива по заочному решению Центрального районного суда от 17 ноября 2011 года.

250 млн не предел?

Уже в российском Крыму зарегистрированное здесь предприятие (новый взыскатель) подало на Иванову иск на сумму почти 15 миллионов гривен (ориентировочно 35 миллионов рублей) по тому же кредитному договору 2009 года, аргументируя свои действия тем, что сумма, вырученная с продажи квартиры, не покрыла всех расходов, поэтому, по условиям договора на четыре месяца (до июля 2009 года) и применяя неустойку в размере 1% в день по состоянию на март 2017 года, сумма задолженности увеличилась до таких запредельных высот. Однако уже в апреле взыскатель на судебном заседании увеличил сумму до 105 миллионов гривен (около 250 миллионов рублей)!

И вот тут, по идее, в процесс должна была включиться прокуратура — как орган, который выполняет законоохранительную функцию и должен защищать права несовершеннолетних, ведь это одно из приоритетных направлений деятельности. А значит, по идее должен был быть составлен акт прокурорского реагирования, чтобы не допустить выселения из единственного жилья матери с несовершеннолетними детьми. Однако женщина все-таки была выселена.

Представители правозащитного комитета «Дело чести», которые, изучив материалы дела и взявшиеся защищать Татьяну в суде, нашли массу подлогов — сведений, которыми кредитный кооператив хотел ввести в заблуждение пострадавшую ответчицу и судей. Кроме того, вырисовались и некоторые другие интересные подробности, которые значительно меняют суть вопроса.

Виктория Жуковская, координатор правозащитного комитета «Дело чести»:

«Заседание 11 мая 2017 года рассматривалось незаконным составом суда, так как была произведена смена судьи и полномочия нового председательствующего судьи никак не были постановлены и подтверждены, что не отвечает требованиям справедливого правосудия.

К тому же вынесенное судебной коллегией под его председательством апелляционное определение о том, что публичные (а в действительности тайные и поддельные) торги проводились законно на основании норм законодательства тогда ещё Украины в отношении недвижимого имущества — квартиры Ивановой, противоречит основам правопорядка РФ. В связи с чем судебной коллегии был заявлен отвод в связи с утратой доверия».

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что от ростовщиков, взимающих якобы украинские долги в увеличенных в сотни и тысячи раз размерах, хоть не просто, но можно спастись, и Татьяне Ивановой на этот раз не удастся «пришить» задолженность в 250 млн рублей.

Осторожно!

В связи с участившимися обращениями жертв ростовщиков в Крыму был организован проект «Россия против ростовщиков», основной целью которого является спасение пострадавших крымчан от неуемных аппетитов и афер ростовщиков.

Стоит отметить, что таких, как Иванова, действительно огромное количество.

Например, в отношении обычной пенсионерки из Бахчисарайского района в результате мошеннической схемы начисления процентов с суммы семь тысяч гривен в суде рассматривается дело о взыскании 65 000 рублей, причем заявителем выступил кредитный кооператив, где она не является пайщиком (подписи пайщиков были подделаны). И теперь это КПК через суд выбивает из сотен людей (якобы пайщиков) деньги. А суд стал их орудием рэкета.

Те, кто столкнулся с подобным, предупреждают крымчан об опасности попасть в лапы таких ростовщических КПК, которые начали взыскания с крымчан путём замены стороны взыскателя с нарушением сроков по решениям судов.