Зима близко

Министр ЖКХ будет стоять с плёнкой над головой?

В Крыму в этом году должны завершить намеченные капремонты кровель, улучшить качество мобильной связи и, наконец, разобраться с мусорной проблемой в Симферополе.

Ничего не слышу, ничего никому не скажу....

В Крыму снова проблемы с качеством мобильной связи. В течение последней недели жители полуострова жалуются, что дозвониться к кому-то стало крайне сложно, а соединение всё время обрывается.

Сергей Аксёнов, глава РК:

«Идеальной (мобильной. — Ред.) связи в Крыму на сегодняшний день нет. Необходимо пространство полностью закрыть вышками, техническим оборудованием и так далее. Крым должен быть полностью покрыт сотовой связью и интернетом!»

В прошлом году республиканским мининформ была разработана и принята программа по модернизации сети крымскими операторами. По информации ведомства, программа выполнена в полном объёме. Впрочем, реализация проекта пока не слишком повлияла на качество связи.

Дмитрий Полонский, министр внутренней политики, информации и связи РК:

«На сегодняшний день остаётся вопрос бесшовного покрытия участка автодороги Ялта — Севастополь. Крупнейший оператор „К-Телеком“ подписал инвестиционное соглашение, в рамках которого проводит модернизацию связи».

По словам вице-премьера, компания закупила базовые станции и стойки в полном объёме. К 27 июня должно завершиться оформление необходимых правоустанавливающих документов на землю.

Дмитрий Полонский:

«Были определённые проблемы с тем, что до настоящего времени не были установлены границы земельных владений. Мы ведём речь и о дорогах, и о лесных насаждениях, поскольку мы говорим о Ялтинской трассе. На сегодняшний момент все схемы расположения двенадцати новых базовых станций завершены. Схемы уже внесены в Министерство имущественных и земельных отношений».

Таким образом, уже к концу месяца выдача документов будет завершена, что позволит оператору приступить к непосредственному выполнению работ. До конца июля должны быть смонтированы и запущены первые пять позиций, остальные базовые станции начнут работать до конца сентября.

Также качество мобильной связи должно улучшиться после запуска сети LTE, известной как 4G. Так, по состоянию на 1 июня в Крыму действуют 1054 базовые станции оператора «К-Телеком», работающие в формате 2G, и 1055 станций — в формате 3G. Помимо этого, в эфире уже 65 базовых станций, работающих в формате LTE. Также дополнительно смонтировано 90 базовых станций этого же формата, но они будут запущены после получения всех разрешительных документов, заявки на которые было поданы в декабре прошлого года.

Дмитрий Полонский:

«Базовые станции смонтированы, готовы к работе, и мы ожидаем от Роскомнадзора разрешения на использование частот. Как только эти разрешения придут, ещё 90 базовых станций в формате LTE будут запущены».

К концу года операторы К-Телекома и Крымтелекома должны обеспечить связью и строящийся терминал международного аэропорта Симферополь.

Дмитрий Полонский:

«Это один из больших проектов, которые предстоит осуществить нашим операторам. Он предполагает внутреннее и внешнее покрытие нового терминала аэропорта».

Пост сдал...

В Крыму подводят итоги завершившегося отопительного сезона и начинают подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Результаты работы Крымтеплокоммунэнерго в прошлом году признаны неудовлетворительными, так что без «жертв» не обошлось — со своей должностью распрощался глава ГУП Леонид Хотулев.

Сергей Карпов, министр ЖКХ РК:

«Решение об увольнении принято. По итогам отопительного сезона он (Леонид Хотулев. — Ред.) уволен».

По мнению главы республики, на государственном предприятии образовалась «устойчивая группа», которая руководит ГУП «непонятно в чьих целях».

Сергей Аксёнов:

«Эти руководители уже вызывают раздражение у всех без исключения. В коллективе нервоз, обстановка нерабочая. Уважения и авторитета такие руководители в коллективе, как правило, не имеют. Надо быстро развязывать такие узлы».

По информации Сергея Карпова, осенне-зимний период 2016–2017 года прошёл в режиме дефицита электроэнергии и газа. Кроме того, отопительный сезон запомнится крымчанам огромным количеством аварий сетей (около 1,5 тысячи зарегистрированных фактов), что вызвало шквал жалоб со стороны абонентов.

Чтобы избежать повторения ситуации, МинЖКХ уже сейчас создаёт штаб по подготовке к отопительному сезону.

Сергей Карпов:

«Во всех министерствах, во всех муниципальных образованиях уже созданы рабочие группы по данному направлению. С Министерством топлива и энергетики у нас есть совместный приказ о подготовке к отопительному сезону, где определены ответственные, определены сроки, чтобы мы могли с 15 сентября уже полностью оценить и сказать, что мы готовы к отопительному сезону».

Таким образом, за этот период нужно решить основные проблемы, существующие на сегодняшний день, в том числе подписать паспорта готовности многоквартирных домов, что с трудом осуществлялось в прошлый сезон.

К слову, на подготовку к отопительному сезону в текущем году заложено около 1,5 миллиарда рублей.

Другой важный вопрос, который обсуждается в правительстве не первый день, — капремонт кровель. Как стало известно, все строительные работы должны быть завершены до 1 октября.

Глава республики пригрозил министру ЖКХ, что в случае затягивания работ тот лично будет защищать людей от потопов в дождливую погоду.

Сергей Аксёнов:

«Если будут течи, с плёнкой над головой там будете стоять!»

Профильный чиновник заверил, что все предприятия-подрядчики уведомлены о сроках завершения так называемых мокрых работ.

А мусор и ныне там...

В который раз в правительстве Крыма обсуждается тема вывоза мусора с симферопольских улиц. Так, в крымской столице из 1401 улицы в текущем году регулярно убирается лишь 158. На остальных, как сообщил первый заместитель главы администрации города Александр Овдиенко, вывоз мусора происходит «по мере необходимости», что вызвало критику со стороны главы республики.

Сергей Аксёнов:

«Как это „по мере необходимости“? Я не понимаю — это когда есть настроение, что ли?»

В администрации, в свою очередь, объясняют, что это подразумевает плавающий график.

Александр Овдиенко:

«Мы сейчас определяем возможности финансирования уборки этих улиц. Всё упирается в средства».