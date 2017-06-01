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ПолитикаВласть

Налог на отдых

Сколько туристы заплатят за крымский воздух?

С 2018 года в России начинается новый эксперимент — в отдельных туристических регионах с приезжих будет взиматься курортный сбор. Как на такие нововведения реагируют в Крыму, почему это может отпугнуть от курорта туристов и куда будут тратить полученные средства?

Суть вопроса

Сейчас в Госдуме РФ на рассмотрении находится новый законопроект по развитию курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в соответствии с которым с 1 января 2018 года эти регионы смогут взимать с приезжих курортный сбор в размере до ста рублей с человека в сутки. По сути, курортный сбор (или туристический налог) — это своеобразная пошлина, которую платит каждый отдыхающий на курорте.

Экономически-туристический эксперимент рассчитан на пять лет, по результатам которых должно быть принято окончательное решение: вводить ли курортный сбор на территории всей страны или отменить его повсеместно. В то же время за регионами остаётся право вводить или нет курортный сбор на своей территории.

Цель внедрения такого туристического налога ясна — дать возможность регионам самостоятельно получать дополнительные средства, которые не будут изыматься в конце года, а будут накапливаться и (в идеале!) тратиться на улучшение инфраструктуры, благоустройство зон отдыха и в целом на развитие туристической отрасли.

Алексей Черняк, депутат ГС РК, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму:

«На сегодняшний день это один из самых обсуждаемых законопроектов. Ничего нового не придумывается: туристический сбор существует во многих странах. В Европе он в среднем составляет от 1 до 2,5 евро».

С окончательной суммой налога на отдых чиновники и депутаты так ещё и не определились. К слову, изначально министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий предлагал взимать с крымских туристов не более 300 рублей с человека, но брать деньги единовременно.

В связи с тем что у каждого пилотного региона есть свои особенности, планируется применять различные механизмы сбора средств.

Несвоевременный шаг

Вообще вопрос о введении курортного сбора обсуждается в России с 2016 года. В частности, с таким предложением выступили чиновники Министерства РФ по делам Северного Кавказа, которое и является разработчиком законопроекта в соответствии с поручением президента страны.

За прошедший период было высказано достаточное количество критических замечаний относительно нового закона. Например, представители туристических компаний, которые в целом не против введения сбора, высказываются за то, чтобы отложить реализацию проекта на несколько лет в связи с непростой экономической ситуацией в стране. К тому же сейчас Турция, потерявшая за последнее время значительную часть турпотока, активно пытается вернуть российских отдыхающих на свои курорты. В связи с этим отдых на средиземноморском побережье в этом году будет как никогда дешёвым. Не желает отказываться от своих российских туристов и Египет, с которым крымским (да и другим российским) курортам по-прежнему тяжело конкурировать.

Алексей Черняк:

«По мнению многих экспертов, это (введение курортного сбора. — Ред.) удорожит стоимость отдыха в пилотных регионах и, таким образом, даст возможность перенаправить туристический поток из Российской Федерации на турецкие и египетские курорты».

Председатель профильного комитета подчёркивает, что пять лет — это слишком долгий срок для проекта. По его мнению, такой эксперимент может длиться максимум до трёх лет, не более.

Также непонятно, почему сбор называется именно курортным, а не туристическим, ведь на сегодняшний день в Крыму нет ни одной официально признанной курортной территории. Да и получить такой статус совсем непросто.

Алексей Черняк:

«О каком курортном сборе может идти речь, например, в Симферополе? До моря далеко, санаториев здесь никаких нет — ни детских, ни взрослых. То есть какие города под это подпадают, остаётся большим вопросом. Наши граждане очень грамотные, потом начнутся переписки с претензиями, что, мол, я приехал посетить музей, а не лечиться, и здесь нет никаких курортов, за что вы с меня берете деньги? Поэтому если и делать сбор, то он должен быть туристическим, а не курортным».

Депутаты ГС РК также обсуждают возможность дифференцировать курортный сбор таким образом, чтобы обеспеченные крымские регионы платили за менее состоятельные муниципалитеты.

Есть вопросы и с тем, кто и каким образом будет взимать деньги, например, с караванеров (автотуристов), остающихся на ночёвку в своём жилом прицепе, если сбор налога будет осуществляться через объекты размещения. Аналогичная ситуация возникает и с туристами круизных лайнеров, которые в равной степени пользуются туристической инфраструктурой.

Своё заключение по этому поводу дала и Общественная палата Крыма. Здесь также подтвердили, что внедрение туристического налога является несвоевременным шагом.

Вячеслав Мартынов, член Общественной палаты РК:

«Крыму сейчас грех жаловаться на отсутствие финансирования со стороны федерального бюджета. Нам бы освоить те деньги, которые нам дали! Так что то, что сегодня срочно нужно собирать с курортников деньги, это голословное заявление! Я вообще категорически за отмену этого ещё не введённого сбора».

К слову, новый закон коснётся не только туристов, но и тех, кто приезжает в один из указанных регионов по делам, в том числе и в командировку. Это объясняется тем, что откомандированный в Крым человек якобы обязательно хоть раз искупается в море, сходит в кафе или прогуляется по набережной, другими словами, тоже воспользуется туристической инфраструктурой.

Резюмируя, следует сказать, что эксперты уже сейчас зафиксировали падение спроса на отдых в Крыму на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. И неизвестно, какой отметки достигнет этот показатель, когда курортный сбор всё же будет введён.

Льготная система

Налогом на отдых не планируется облагать поголовно всех приезжающих в Крым. В документе прописано огромное количество льготников, на которых действие нового закона не распространяется. В первую очередь следует отметить, что сбор взимается только с лиц старше 18 лет, так что дети будут отдыхать на полуострове (и в других экспериментальных регионах) по-прежнему без этого налога. Также за «крымский воздух» могут не платить ветераны, инвалиды и сопровождающие их лица, спортсмены, тренеры и спортивные судьи, а также другие льготные категории граждан.

Украинский опыт

Интересно, что курортный сбор в России уже существовал: он был установлен законом РСФСР 12 декабря 1991 года, однако в 2004 году документ утратил свою силу.

В Крыму также уже был опыт взимания денег с приезжих. Так, туристический сбор был введён в 2011 году в рамках принятия нового Налогового кодекса. В частности, 1 процент от стоимости временного проживания с путешественников взимали гостиницы, кемпинги, санатории и квартиро-посреднические организации, направляющие приезжих на поселение в дома или квартиры. Однако в реальности закон практически не соблюдался и в итоге был отменён.

Макс КОТОВ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 435 от 23 июня 2017 года

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Просмотров: 279 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 08:07

:: Комментарий #1 написал: ррр   |   Сегодня, 09:30   |  



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