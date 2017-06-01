Беспокойный Севастополь

Претендентов на губернаторское кресло всё больше, но результат предсказуем

На этой неделе стали ясны многие детали предстоящего севастопольского сражения за губернаторское кресло. И это не случайно — выборы в городе-герое всё ближе. «Крымский ТелеграфЪ» поинтересовался, что за люди претендуют на власть в Севастополе?

Овсянников и Ко

10 сентября этого года в Севастополе впервые пройдут прямые выборы губернатора. До этого глава города утверждался депутатами севастопольского законодательного собрания, а кандидатура вносилась президентом страны. Об этом процессе еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» уже не раз рассказывал, но прежде кандидатов на высшую правительственную должность в городе можно было «вычислять» только гипотетически. Теперь же озвучены конкретные фамилии. Мы решили сделать общий обзор по известным уже кандидатам.

Первым зарегистрировался в городской избирательной комиссии врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников (выдвинут президиумом генсовета «Единой России»). Что, собственно, ожидалось, как говорится, по умолчанию. Но, кроме Овсянникова, региональное партийное отделение утвердило ещё четверых кандидатов: предпринимателя Сергея Лисейцева, который в прошлом году баллотировался, но не прошёл в нижнюю палату российского парламента; председателя Совета Андреевского муниципального округа Павла Сысуева, ранее он возглавлял департамент Нахимовского района в правительстве Сергея Меняйло; сопредседателя городского отделения Общероссийского народного фронта Владимира Немцева, работающего заместителем директора ГУП «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе», и общественника-предпринимателя Алексея Макушина, входившего в общественно-экспертный совет при Сергее Меняйло. Эксперты политической жизни Севастополя говорят, что, кроме Дмитрия Овсянникова, все эти кандидатуры — технические и рассчитывать на их победу не стоит. Но, зато «они получают хорошую возможность заявить о себе, приобретают медийную раскрутку и политический капитал».

Кандидаты и конкуренты

Вторым в горизбиркоме зарегистрировался Иван Ермаков (от регионального отделения партии «Патриоты России»). Ермаков хорошо известен севастопольцам. В начале 90-х он был председателем горсовета, представителем президента в Севастополе, зампредседателя Верховного Совета Крыма. Да и впоследствии часто был заметен в политической жизни региона. «Я принял нелёгкое для меня и моей семьи решение участвовать в процессе избирательном в качестве кандидата. Считаю своим долгом сделать всё возможное для обеспечения реального выбора для севастопольцев. Я имею всё необходимое для избрания: большой опыт хозяйственного руководителя, знание и практику экономиста, военного, политика и главное умения работать в кризисных ситуациях, опираясь на командную систему управления. Прошёл школу 90-х годов оставаясь верным Севастополю и людям в нём живущим», — написал кандидат на своей странице в соцсети, комментируя регистрацию в избиркоме.

Третьим кандидатом на должность губернатора города зарегистрировался Роман Кияшко, от КПРФ. Вес севастопольских коммунистов среди потенциальных избирателей, даже учитывая специфику этого города, невелик. И, похоже, они это прекрасно понимают. Ведь неспроста их политические союзники — местное отделение партии «Справедливая Россия» — решили пожертвовать своим кандидатом ради поддержки кандидата от КПРФ. Таким образом, партия «Справедливая Россия» добровольно отказалась от участия в выборах и намерена отдать недостающие голоса муниципальных депутатов коммунистам.

От ЛДПР в городской избирательной комиссии зарегистрировался депутат Заксобрания Илья Журавлёв. Но, справедливости ради, стоит заметить — основная масса горожан, судя по опросам, мало знакома с этим кандидатом.

На самом деле альтернативы нет?

Также есть мнение, что реальных претендентов на пост главы города у Дмитрия Овсянникова нет. И сложилась так называемая неконкурентная ситуация. Дескать, Севастополь ожидал совсем не таких прямых выборов, но факт остаётся фактом — никто не решился рисковать с игрой в демократию накануне президентских выборов в 2018 году. Основные кандидаты Дмитрия Овсянникова, которые могли бы составить ему реальную конкуренцию, так или иначе относятся к партии власти: либо состоят в «Единой России», либо являются её сторонниками. Даже Алексей Чалый, который отказался идти на выборы в пользу Дмитрия Овсянникова, формально является членом «Единой России», приостановив членство в региональном политсовете. А ещё один потенциальный кандидат самоустранился от губернаторской гонки — представитель «Партии роста» бизнесмен Олег Николаев согласился вместо политической борьбы возглавить государственную должность директора АО «Корпорация развития Севастополя».

Но предвыборная гонка только началась и эксперты уверяют, что список кандидатов должен в скором времени расшириться. Во всяком случае, у некоторых экспертов ещё не потеряна надежда, что в гонку включатся «другие возможные реальные кандидаты», которых знают севастопольцы, и у которых есть некоторый политический капитал в этом городе. Это Дмитрий Белик, Вадим Колесниченко, Евгений Кабанов и Сергей Лисейцев. Посмотрим.