Мусор всегда найдется

В Перевальном дачников хотят оштрафовать за неправильное обращение с отходами, которых нет

В Симферопольском районе возник прецедент, который может затронуть, по сути, все садоводческие товарищества и грозит им баснословными штрафами. Во время экологической проверки СНТ «Мартьян» в Перевальном за утилизацию мусора спросили как с производственного предприятия, а не объединения граждан. Правление товарищества уверено, что закон на их стороне. В ситуации разбирался «Крымский телеграфъ».

«Слепая» проверка

Разногласия в толковании закона возникли 2 мая 2017 года на территории села Перевального, в Симферопольском районе. В этот день в СНТ прошла внеплановая проверка минэкологии, связанная с информацией о якобы находящихся на территории этого и еще нескольких СНТ стихийных свалок мусора, образованного членами товарищества. На поверку оказалось, что снимки, представленные в министерстве, к данному товариществу отношения не имеют. Кто и для чего распространил подобную информацию, пока не ясно, и сама председатель СНТ «Мартьян» Короткова Ольга Владимировна лишь разводит руками. Проверка, проведенная министерством, не нашла никаких признаков стихийной свалки, что и было зафиксировано в официальном протоколе: "В ходе проведения внеплановой выездной проверки при обследовании 02.05.2017 в присутствии председателя правления ТСН «СНТ «Мартьян» Коротковой О. В. используемых при осуществлении деятельности ТСН «СНТ „Мартьян“ территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, расположенных на земельных участках, прилегающих к с. Перевальному, фактов несанкционированного размещения отходов производства и потребления, указанных в письме Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 30.03.2017 № 01-06/622, не выявлено. Нарушений требований природоохранного законодательства в области исполнения требований земельного законодательства в части уничтожения плодородного слоя почвы, а равно порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления, не установлено». Однако комиссию это не удовлетворило, и в том же акте указано: «В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): «В области обращения с отходами производства и потребления». Каким образом это соотносится с «отсутствием несанкционированного размещения отходов производства и потребления» — неясно...

«Министерство экологии сослалось на тот факт, что СНО, заключив договор на вывоз мусора с МУП „Доброе“, которое занимается вывозом отходов с территории СНО, нарушило законодательство, и „подписало себе приговор“. Другими словами, комиссия сочла, что заключение договора СНО с МУП „Доброе“ и подписание актов выполненных работ на вывоз мусора, образованных членами садоводческого товарищества, является основанием полагать, что мусор образовывается юридическим лицом в качестве производственного предприятия», — рассказывает председатель садоводческого товарищества Ольга Короткова. И теперь товариществу грозит приличный штраф — до 300 000 рублей.

Закон должен исполняться...

Министерство экологии сослалось на тот факт, что МПУ «Доброе» занимается вывозом отходов с территории СНТ лишь в так называемый дачный сезон. То есть зимой мусор не вывозят, так за зиму он и не скапливается — люди на дачи не ездят. Более того, председатель предоставила комиссии официальный ответ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в котором четко указано: «Согласно статье 13 Закона об отходах и статье 16 Федерального закона 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение содействует физическим лицам — членам СНО в организации сбора мусора, вывоза отходов, образующихся в результате деятельности таких лиц на территории этого объединения. В общих правоприменительных случаях члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения для реализации своих обязанностей по соблюдению экологических требований (статья Закона 12 «О некоммерческих объединениях») могут принимать решения об использовании площадки для сбора мусора, являющейся имуществом общего пользования, а также об удалении отходов путем договора со специализированной организацией. При этом у садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан в результате передачи ему членами СНО своих отходов для заключения договора со специализированной организацией на вывоз отходов с последующим их удалением не возникает обязанностей по оформлению паспортов, разработке нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и по внесению платы за размещение отходов.

Документ подписан директором Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды. То есть бумага пришла «с самого верха», что называется.

Тем не менее министерство экологии Крыма сдаваться не желает и направило свой собственный запрос в Москву за разъяснениями. На данный момент ход дела приостановлен «до получения разъяснений». А пока запросы путешествуют по столам чиновников в высоких кабинетах, сотни садоводческих товариществ Крыма наблюдают за развитием событий затаив дыхание. Ведь все они утилизируют отходы точно таким же способом. Случай этот едва ли не беспрецедентный, и владельцы дачных участков опасаются, как бы и к ним не пришли из министерства и не спросили за их мусор как с промышленного предприятия.

Само собой разумеется, что закон должен исполняться. Но возникает закономерный вопрос: не вредит ли подобное рвение чиновников имиджу правительства республики и руководству Российской Федерации в целом? Возможно, вопрос удастся решить совместными усилиями министерства и членов СНТ.