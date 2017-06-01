Халатность или реакция?

Что унесло жизнь девятимесячного ребёнка?

Жительница Большой Ялты рассказала газете «Крымский ТелеграфЪ» о горе, постигшем их семью после, казалось бы, обычного, несмертельного заболевания их маленькой дочери. Не болезнь, а лечение стало фатальным для девятимесячного ребёнка.

Последние дни жизни

Наталья Орлова, мать ребёнка:

«Когда произошло непоправимое, нашей младшей дочери Лилии было всего девять месяцев. Изначально ребёнок рос хорошо, каждый месяц мы ходили на взвешивание, вес девочка набирала стабильно, развивалась как положено. Малышка радовала нас первыми своими звуками и детскими капризами... Вечером 12 мая моя крошка начала капризничать, появился кашель и небольшой насморк, так как у ребёнка лез первый зуб и на подходе был второй, температура была до 37,7 С. Выходные мы перенесли плаксиво, девочка капризничала. Утром в понедельник, 15 мая, мы направились к нашему педиатру в соседний посёлок. Врач осмотрела ребёнка, диагноз не назвала, сказала только, что у неё хрипы в лёгких. После окончания осмотра мне на руки был выдан лист с назначением. Назначенные лекарства были сразу же приобретены в аптеке, и началось лечение. Явиться на приём мы должны были через три дня. На протяжении трёх дней все выписанные нашим педиатром препараты применялись строго по назначению».

За это время, по словам Натальи, кашель и насморк у ребёнка не прекратились, зато на ягодицах девочки вышла непонятно от чего сыпь, появился жидкий стул. Но температура была нормальная. Все эти симптомы и жалобы мама озвучила педиатру 18 мая на запланированном приёме. При этом неизвестно, по какой причине врач, по словам матери, не взяла анализы, а только снова осмотрела малышку.

На этот раз педиатр, как рассказывает Наталья, без анализов, назначила другое лечение — инъекции. Родители должны были на протяжении трёх-четырёх дней колоть уколы дома. Девочку оставили на амбулаторном лечении.

Наталья Орлова:

«Так как у нас в посёлке есть ФАП, делать уколы ребёнку должна была наш фельдшер. В тот же день, по назначению врача, фельдшером была сделана инъекция в ФАПе, а на следующей день, она пришла к нам домой делать укол. Тогда мы ещё не знали, что в этот день нас постигнет непоправимое горе. Я посчитала нужным поставить в известность фельдшера о том, что состояние ребёнка меня тревожит и что крошка после укола вела себя очень странно. Однако она ответила, что это нормально, и снова сделала укол, собралась и ушла. Что после этого происходило с ребёнком на моих руках, очень тяжело описывать...»

Смерть на заре жизни: кто виноват?

Видя состояние малышки, сразу же вызвали скорую помощь. Врачи приехали, пытались спасти ребёнка.

Наталья Орлова:

«Врачи боролись, но ничего сделать не могли. В этот день мы потеряли младшую дочь...»

Позже сообщили, что у девочки изначальный диагноз был «трахеит», то есть воспаление трахеи, которое зачастую является результатом вирусной инфекции и редко вызывает серьёзные последствия.

После смерти ребёнка в предварительном заключении написали: «Анафилактический шок, обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и правильно применённое лекарственное средство»!

Но так ли это было на самом деле? Почему у малышки даже не взяли анализы, а после повторного приёма у педиатра не положили в больницу? Почему не обратили внимания на нехарактерную при трахеите сыпь? Не прислушались к матери, которая сообщила, что после первого укола у ребёнка была нестандартная, плохая реакция на инъекцию? И почему, в конце концов, не произвели пробу на аллергическую чувствительность к препарату у девятимесячного ребёнка, ведь анафилактический шок — это острая общая аллергическая реакция у человека, возникающая при повторном контакте с аллергеном? Вопросов больше, чем ответов. И как результат смерть маленького, ни в чём не повинного создания.

Наталья Орлова:

«После вынесения упомянутого предварительного заключения я и мои близкие настояли на возбуждении уголовного дела. Уголовное дело было возбуждено 31 мая, и только после этого, 1 июня похоронили нашу девочку. В данный момент мы ждём полной экспертизы».

Что на самом деле стало причиной смерти ребёнка: врачебная ошибка, халатность или всё-таки «патологическая реакция на адекватно назначенное и правильно применённое лекарственное средство», на чём настаивают врачи? Экспертиза покажет истинную причину, но жизнь крохотной Лилии уже ничто не вернёт.