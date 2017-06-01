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Полгода на раскачку

В Крыму так и не организован сбор батареек?

Якобы открытые в этом году пункты приёма отработанных батареек в разных городах полуострова оказались фейком. Почему соответствующие изменения в программу минприроды так и не внесены и кто своими силами собирает источники малого тока в Крыму?

«Мы готовы подключиться»

Весной в крымских СМИ была распространена информации об открытии ряда пунктов приёма отработанных батареек в Симферополе и других крупных городах полуострова со ссылкой на минприроды РК. Как выяснилось, новость были преждевременной. ГУП «Крымэкоресурсы», по адресам которого крымчан как раз и призывали приносить батарейки, действительно подготовил необходимые документы для участия в такой программе, после соответствующего запроса от минприроды РК, но дальше этого дело пока не пошло.

Андрей Седов, заместитель директора ГУП «Крымэкоресурсы» по экономике и финансам:

«Мы отправили пакет документов, подтверждающий, что мы располагаем возможностями и мощностями по сбору и дальнейшей транспортировке на утилизацию источников малого тока, то есть батареек. Но нам какого-то ответа по этой программе ещё не дали. То есть пока нет никаких документальных подтверждений, что мы будем участвовать в таком проекте».

Таким образом, по опубликованному в интернете перечню адресов ГУП сбор батареек в данный момент не осуществляется, однако эти точки приёма действительно существуют и даже работают, но туда сдаётся вторсырьё: макулатура, ПЭТ-бутылки и стекло.

К слову, в прошлом году Крымэкоресурсы закупили необходимую для своей деятельности технику, в том числе и автомобили, о чём также шла речь в информационных сообщениях.

Андрей Седов:

«Были закуплены автомобили „ГАЗель“, но они не предназначаются именно для транспортировки батареек. Это автомобили, которые в настоящее время используются для перевозки ртутьсодержащих ламп. В частности, мы оказываем услуги юридическим лицам по договорам по их вывозу, обеззараживанию и утилизации».

В случае включения предприятия в программу имеющийся транспорт действительно можно задействовать и для перевозки отработанных батареек. А вот перерабатывать источники малого тока в Крыму пока возможности нет — на данный момент специализированные предприятия есть только на материковой России, да и то их не очень много. Так что теоретически ГУП будет складировать батарейки, обеспечивая их безопасное хранение, а потом крупными партиями переправлять уже на переработку и утилизацию.

Как оказалось, задержка с ответом ГУП по поводу включения в программу объясняется отсутствием финансирования на данный момент. Однако в минприроды надеются, что в августе будут внесены изменения в бюджет и выделены средства на утилизацию батареек.

Впрочем, если учитывать, что прошла уже половина Года экологии, то, конечно, такой проект необходимо запускать более активно.

Собственными силами

Если государство пока не в состоянии организовать целенаправленный сбор отработанных батареек от населения — и это несмотря на тот огромный вред, который источники малого тока наносят природе в том случае, когда выбрасываются вместе с другим мусором! — то такую работу на полуострове начали проводить предприниматели. Так, уже второй год подряд одна из зашедших в Крым российских компаний, специализирующаяся на утилизации промышленных отходов, организовывает благотворительные акции по сбору опасных отходов, в том числе и батареек.

Последний раз такое мероприятие прошло в Симферополе 27 мая. В рамках акции было собрано 200 кг батареек. Помимо этого, сотрудники предприятия принимали у населения ртутьсодержащие лампы (541 шт.), градусники (12 шт.), просроченные лекарства (13 кг), оргтехнику и электронный лом (32 шт.) и стекло (5 кг). А 17 июня аналогичная акция состоялась в Севастополе. На предприятии подсчитали, что если перевести собранные там килограммы отходов в денежную форму, то стоимость ущерба, причинённого природе, составила бы почти 63 тысячи рублей. И речь идёт только об отходах, собранных за несколько часов в одном городе!

Сотрудники предприятия даже выдают горожанам специальные эко-боксы, предназначенные для сбора батареек, чтобы крымчане подходили к этому вопросу уже более осознанно. К слову, если в крупных городах люди в большинстве всё же понимают смысл акции, то в маленьких населённых пунктах жители относятся к этому скорее как к какой-то причуде, не особо задумываясь о том вреде, который такие отходы наносят окружающей среде.

На предприятии говорят, что готовы установить боксы и для постоянного сбора батареек, но такой проект возможен лишь при сотрудничестве на взаимовыгодных условиях с Министерством экологии и природных ресурсов или МинЖКХ.

Официально

Интересно, что в самом Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма уверяют, что ГУП «Крымэкоресурсы» всё-таки собирает батарейки у населения (хотя на самом предприятии, как мы выяснили, это отрицают).

Наталья Сологуб, заместитель министра экологии и природных ресурсов РК:

«Население и предприятия имеют право сдавать батарейки в пункты приёма ГУП „Крымэкоресурсы“. В мае были установлены специальные боксы в торговых сетях, учебных учреждения и так далее. И на сегодняшний день собрано более 200 кг батареек. Население достаточно активное и боксы наполняются быстро».

В то же время Наталья Сологуб подчёркивает, что министерство не разрабатывает никакой специальной программы по этому поводу, а лишь вносит изменения в существующую Программу охраны окружающей среды.

Наталья Сологуб:

«В неё будет включено мероприятие по утилизации отработанных источников малого тока. У нас ограниченный объём финансирования, поэтому за счёт экономии, которая образовалась в результате проведения закупок по другим мероприятиям, мы получили средства для этого мероприятия. Будет проведена процедура закупки и определён исполнитель».

Замминистра отмечает, что в прошлом году провели аналогичное мероприятие и была предоставлена субсидия «Крымэкоресурсам» для закупки соответствующего оборудования для утилизации батареек.

Есения СИМОНОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 435 от 23 июня 2017 года

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Просмотров: 126 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:45

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