Предъявите паспорта!

Взлёты и падения на Кубке конфедераций — 2017

На протяжении первых трёх дней турнира все восемь его участников: действующий чемпион мира Германия, лучшие сборные Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки, Океании — Португалия, Австралия, Камерун, Чили, Мексика, Новая Зеландия и хозяин состязаний сборная России — предъявили свои игровые паспорта, оставив за спиной матчи первого тура.

«Разведка» или «бой»?

Многие поклонники футбола считают, что розыгрыш нынешнего Кубка — своеобразная разведка боем перед стартующим ровно через год на полях одиннадцати российских городов мундиалем-2018. Хотя для большинства участников турнир с большой натяжкой можно назвать «разведка или бой». Ведь пока только сборные России и Германии на сто процентов уверены, что будут участвовать в грядущем чемпионате мира в России. Хорошие шансы приехать к нам в гости через год сохраняют обладатели Кубка КОНКОКАФ мексиканцы, которые уже в нескольких шагах от успеха в финальном турнире отбора в Северной и Центральной Америке. Вот, пожалуй, и всё! Остальной пятёрке ныне приехавших на нашу землю сборных, ведущих сражение за желанный приз, предстоит ещё приложить за оставшиеся до конца отбора пять месяцев колоссальные усилия, чтобы заполучить путёвку на решающую часть чемпионата мира.

Так, действующий чемпион Европы португальцы должны ещё опередить в отборочной группе идущую без единого потерянного очка сборную Швейцарии. Они ей уступили три очка в очном поединке и рискуют не получить прямую путёвку на мундиаль. Ведь, оказавшись вторыми, чемпионам нашего континента предстоит проводить матчи плей-офф в ноябре, и кто знает, что из этого может получиться... Столь же тяжёлое соперничество необходимо выдержать на отборочном этапе камерунцам в дуэли с нигерийцами, австралийцам — со сборными Японии и Саудовской Аравии, и особенно — чилийцам. Ведь с ними за оставшиеся три прямые путёвки из зоны Южной Америки (первую уже досрочно завоевала многократный чемпион мира сборная Бразилии), ведут отчаянную борьбу колумбийцы, уругвайцы, аргентинцы и эквадорцы. Не исключено, что для нового приезда в Россию им предстоит выступать в межконтинентальном финале. Кстати, подобный путь необходимо совершить и сборной Новой Зеландии.

Но пока это всё впереди, а теперь до 2 июля все мысли восьми сборных сосредоточены на играх Кубка конфедераций, торжественное открытие которого состоялось в минувшую субботу на новом стадионе «Санкт-Петербург» на берегах Невы. Увы, само открытие прошло бледно, не так, как могут сделать россияне, потрясшие весь мир три года назад, открывая в Сочи зимние Олимпийские игры. Но будем надеяться, что через год, когда в нашу страну пожалуют в четыре раза больше сборных и сотни тысяч их болельщиков, россияне снова порадуют красочным спектаклем. Начнут его не за два часа до начала первого матча, когда участников шоу будет больше, чем зрителей на трибунах, и на стадионе в одном из помещений не обвалится потолок (к счастью, никто не пострадал, как и в кабине огромного лифта, который завис между трибунными ярусами)... Одним словом, накладок вокруг футбольных полей наблюдалось немало не только в Питере, но и в Москве. Здесь на стадионе «Спартак» во время исполнения гимна Чили пропал звук. Но чилийские футболисты не растерялись и при мощной поддержке своей восьмитысячной торсиды завершили гимн.

Группа A

Многие ожидали, что трибуны стадионов в Санкт-Петербурге и Казани будут забиты зрителями, но, как показали предыдущие Кубки конфедераций (например, в Бразилии), зрители массово ломятся на трибуны, только когда играют их земляки и действующий чемпион мира. Тем более что у нас билеты на игры стоят от 650 до 9000 рублей. Тем не менее матч Россия — Новая Зеландия собрал на трибунах «Санкт-Петербурга» более 50 тысяч зрителей.

Впервые за восемь лет сборная России сумела выиграть поединок на финальной стадии крупнейших турниров, таких как чемпионаты мира и Европы, оказавшись значительно сильнее футболистов Новой Зеландии, но забив только два сухих мяча — 2:0. В первом тайме гол сотворил Денис Глушаков, который, однако, был записан на счёт защитника гостей Майкла Боксолла, «погладившего» мяч, когда он уже влетал в ворота. А второй через полчаса провёл Фёдор Смолов, названный лучшим игроком матча и получивший приз BUDAF of thе Match.

На следующий день в этой же группе, в Казани, 35 тысяч зрителей стали свидетелями матча Португалия — Мексика, где впервые зрители на футболе, как в хоккее, увидели работу видеоассистента. Он помогает арбитру определить, правильно ли забит гол, а если неправильно, то арбитр его отменяет, чему мы и стали свидетелями. Матч был интереснейший. На мяч, забитый чемпионом Европы Рикарду Куарежмой, с великолепного паса названного лучшим игроком встречи Криштиану Роналду, лучший бомбардир мексиканской сборной Хавьер Эрнандес (по кличке Чичарито) забил свой дежурный гол. Ну, а концовка поединка стала вообще «валидольной». На 86-й минуте до этого немало накосивший у своих ворот защитник португальцев Седрик решил отправиться в рейд к чужим воротам и сумел отличиться — 2:1. Но мексиканцам понадобилось пять минут, чтобы Эктор Морено, приняв мяч с углового, головой переправил его в ворота действующего чемпиона Европы — 2:2. Эта ничья позволила россиянам после первого тура стать лидером группы A — 3 очка, оставив за спиной Португалию и Мексику — по 1, Новую Зеландию — 0 очков. Теперь, 21 июня, во втором туре встречаются в Москве сборные России и Португалии, а в Сочи — Мексики и Новой Зеландии, а 24 июня, в третьем туре в Казани играют Россия с Мексикой, а в Санкт-Петербурге — Португалия и Новая Зеландия.

Группа B

Московский стадион «Спартак» в Тушино принимал сборные Чили и Камеруна. И если в первом тайме на поле доминировали полюбившиеся россиянам южноамериканцы, то после отдыха инициатива перешла на сторону африканцев, ворота которых самоотверженно защищал воспитанник «Барселоны» Фабрис Ондоа. Но стоило «ла роха» (красная команда) взвинтить темп в последнюю десятиминутку, как и вратарь не сумел спасти камерунцев от двух голов, забитых Артуро Видалем и Эдуардо Варгасом, — 2:0. Чилийцы оказались более сыгранными, а молодые африканцы — весьма и весьма перспективными.

Столь же остро проходила игра в Сочи между резко обновляющей свои ряды сборной Германии, в ней на этот раз было лишь трое чемпионов мира в Бразилии-2014, против тоже приступившей к омоложению сборной Австралии. На протяжении всего поединка ощущалось преимущество немцев, но чемпионы Азии с усилиями находили адекватные ответы. В итоге они проиграли, но с достойным счётом — 2:3. У действующего чемпиона мира отличились Ларс Штиндль, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, а у их соперников — Томас Рогич и Томи Юрич. После первого тура в группе лидируют чилийцы и немцы — по три очка, в активе австралийцев и камерунцев очков пока нет. 22 июня будут сыграны поединки второго тура. В Санкт-Петербурге состоится матч Камерун — Австралия, а в Казани — Германия — Чили. Заключительный третий тур — 25 июня: в Сочи встречаются Германия — Камерун, а Москве — Чили — Австралия.