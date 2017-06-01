Успех Елены Остапенко, 47-й ракетки мира, стал событием № 1

На страницах «Крымского Телеграфа» в начале февраля мы традиционно рассказываем об открытом чемпионате Австралии, первом турнире из серии Большого шлема. А уже в середине июня в Париже завершается второй из четырёх ежегодных турниров этой серии, открытый чемпионат Франции, или, как его называют, «Ролан Гаррос».

Почему Гаррос?

Так был назван теннисный комплекс в пригороде столицы Франции Сен-Дени, где 6 октября 1888 года родился один из героев Первой мировой войны, первый лётчик-истребитель Ролан Гаррос, погибший в воздушном бою 5 октября 1918 года. В юношеские годы он увлекался теннисом. И вот уже в 116-й раз лучшие профессионалы тенниса не только отдают дань памяти французскому герою-лётчику, но и оспаривают звание чемпионов Франции в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин, в миксе. Ну а те из них, кто в одном году присоединяет к званию чемпиона Франции чемпионские титулы Австралии, Англии и США, становятся владельцами престижного приза Большого шлема, который разыгрывается с 1938 года. Однако с тех пор только пяти супермастерам ракетки и белого мячика в одиночном разряде удалось совершить подобный спортивный подвиг. И вот уже пошёл 48-й год среди мужчин и 29-й среди женщин, как ни один мастер не поднимал над головой этот желанный приз для одиночников. Но и мужские, женские и смешанные дуэты вот уже девятнадцатый год не могут тоже взойти на пик подобной теннисной вершины, хотя в их рядах до сего времени продолжает выступать единственная обладательница этого приза швейцарка Мартина Хингис.

Всякий раз, когда рассказываем об открытом чемпионате Франции, мы обязательно называем имена его прошлогодних чемпионов и победителей открытого первенства Австралии нынешнего года, чтобы читатели могли освежить их в памяти и сделать вывод, у кого из мастеров остаётся надежда в сезоне 2017 года замахнуться на Большой шлем. Вот кто становился чемпионами Франции — 2016: серб Новак Джокович и испанка Гарбинье Мугуруса (одиночный разряд), испанцы Марк Лопес Таррес и Фелисиано Лопес, француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович (пары), швейцарка Мартина Хингис и индус Леандер Паес (микс). А вот кто, победив на чемпионате Австралии — 2017, как бы сделал заявку на Большой шлем: швейцарец Роджер Федерер и американка Серена Уильямс (одиночный разряд), финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс, американка Бетани Маттек-Сандс и чешка Луция Шафаржова (пары), американка Абигейл Спирс и колумбиец Хуан Себастьян Кабаль (микст).

И опять сенсации

Главная из них была на этот раз зафиксирована на «Ролан Гаррос» в состязаниях прекрасного пола, где по разным причинам не приняли участие популярные мастера женского тенниса: ждущая первенца Серена Уильямс, россиянка Мария Шарапова, белоруска Виктория Азаренкова. Но и без них турнир выглядел достаточно мощным. Необходимо сказать, что уже в первом туре олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в паре россиянка Екатерина Макарова выбила из турнира первую ракетку мира немку Анжелику Кербер — 6:2, 6:2, а в четвёртом туре сложила свои чемпионские полномочия Гарбинье Мугуруса, проигравшая француженке Кристине Младенович — 1:6, 6:3, 3:6. На этом этапе покинула турнир и лучшая российская одиночница Светлана Кузнецова, уступившая датчанке Каролине Возняцки — 1:6, 6:4, 2:6.

Однако если выход в четвертьфинал, из которого уже просматривается пьедестал почёта, Младенович или Возняцки никого не удивляет, то прорыв в него 20-летней Елены Остапенко из Латвии, 47-й ракетки мира, стало событием № 1 в Париже. Но настырная, до бесшабашности смелая Лена на этом не успокоилась. В четвертьфинале она переиграла Возняцки — 4:6, 6:2, 6:2, в полуфинале — швейцарку Тимею Бачински — 7:6, 3:6, 6:3, а в финале — вторую ракетку мира румынку Симону Халеп — 4:6, 6:4, 6:3. Вот так впервые в многолетней истории турнира спортсменка из теннисных «золушек» сразу прыгнула в «принцессы»!

А вот у мужчин-одиночников особых сенсаций не приключилось, если не считать поражение Новака Джоковича в четвертьфинале от австрийца Доминика Тима — 6:7, 3:6, 0:6. Но в полуфинале уже Тим «напоролся» на 31-летнего испанца Рафаэля Надаля и был им бит, словно под копирку — 6:3, 6:4, 6:0. А вторым финалистом стал швейцарец Стэн Вавринка, которому понадобилось четыре часа, чтобы в пяти партиях превзойти олимпийского чемпиона Лондона-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 британца Энди Маррея — 6:7, 6:3, 5:7, 7:6, 6:1. Именно Маррей в четвёртом туре похоронил надежды лучшего российского одиночника Карена Хачанова пройти в четвертьфинал, переиграв его в трёх партиях — 6:3, 6:4, 6:4.

Удивительно, но финал прошёл буднично. Преимущество Надаля было видно, как говорится, невооружённым глазом, — 6:2, 6:3, 6:1. После трёхлетней передышки великий испанец в десятый раз стал чемпионом Франции, выиграл свой 73-й турнир, из которых 15 входят в число турниров Большого шлема. Но, увы, этого приза в огромной коллекции наград Рафаэля пока ещё нет. И, кстати, в нынешнем сезоне никто из одиночников, мужчин и женщин, его вновь не удостоится.

Как всегда, в Париже остро проходила борьба в парах и в миксе. У мужчин впервые в финале играли два интернациональных дуэта. Американец Райан Харрисон и австралиец Майкл Винус не без труда взяли вверх над американцем Дональдом Янгом и мексиканцем Сантьяго Гонсалесом — 7:6, 6:7, 6:3. А в смешанной паре канадка Габриэла Дабровски вместе с индусом Роханом Бопанной переиграли в решающем поединке немку Анну-Лену Грёнефельд и колумбийца Роберта Фару — 2:6, 6:2, 12:10.

Но, пожалуй, самый большой интерес на центральном корте «Ролана Гарроса» вызвал финал в женском парном разряде, где чемпионки Австралии — 2017 американка Маттек-Сандс и чешка Шафаржова встречались с австралийками Эшли Барти и Кейси Деллакуа и легко стали чемпионками Франции — 6:2, 6:1. На сегодняшний день Бетани и Луция остаются единственными соискателями приза Большого шлема. Первую половину сложнейшей задачи они уже выполнили, став чемпионками Австралии и Франции. Теперь дело остаётся за малым: победить на чемпионатах Англии и США — и желанный приз в руках! Следующая встреча ведущих теннисных профи состоится в июле на травяных кортах знаменитого Уимблдона, на открытом чемпионате Англии.