Мужской промысел или Особенности республиканской охоты

Как сейчас обстоят дела у охотников на полуострове? С какими проблемами им пришлось столкнуться в новой, российской реальности? Что происходит с дичью? И вообще насколько выгодна охота в Крыму? Разбирался «Крымский ТелеграфЪ».

Разнообразие и возможности

На полуострове есть на кого поохотиться. Из числа парнокопытных возможна охота на кабана, косулю и даже благородного оленя. Последний особенно популярен среди охотников, так как это желанный трофей для любого мужчины. Очень популярна охота на косулю. Это достаточно мелкое парнокопытное, размером с козу. Обитает в основном в лесах на Южном берегу. Особенно много их на склонах главной горной гряды. Славы и почета такой трофей особо не принесет, но вот мясные продукты, такие как колбаса, из косули порадуют любого гурмана.

Кабан. Охота на это животное всегда считалась одной из самых опасных. В XVIII веке русские дворяне нередко демонстрировали свою удаль и ходили на кабана с одним лишь кинжалом. И это притом что в наши дни кабана загоняют целой командой из пяти и более охотников, вооруженных по последнему слову. Такой трофей заставит уважать своего обладателя и принесет ему почет и уважение не только среди единомышленников, но даже среди людей, равнодушных к охоте.

Также в Крыму популярна охота на зайца, белку и горную куницу. Мех последней крайне ценен. Во времена Украины в Крыму существовала целая преступная организация, специализировавшаяся на незаконной добыче и контрабанде шкуры этого зверя. Сейчас одна такая шкурка оценивается примерно в 3500 рублей. Есть на полуострове волки и лисицы. На них тоже можно охотиться. Хотя охота на них не так популярна, как, скажем, на фазана или зайца. Но и на этого зверя находятся свои любители. Охота на пернатых в Крыму представлена диким гусем, уткой, перепелом, куропаткой и другими птицами. Особую ценность имеют фазан и вальдшнеп. Охота на последнего так же престижна среди специалистов, как охота на кабана или благородного оленя.

Суровая плата за свободный выбор

Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Эта присказка справедлива и в нашем случае. Крымские охотники заплатили высокую цену за свой выбор и за свою храбрость. После того как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, Сиваш резко обмелел. В значительной степени уровень воды поддерживался тут за счет поступлений из канала. Так что сейчас популяция водоплавающих в этом регионе резко снизилась.

Пострадали и птицы, обитающие в горных районах Крыма. Воду из некоторых рек и родников искусственно перенаправили в водохранилища или используют другим образом. Как результат естественная экосистема претерпела определенные изменения, неизбежно повлекшие за собой изменения в популяции птиц.

Как можно видеть, переход Крыма в состав России не прошел для охотников полуострова так же гладко, как для других его жителей. В довершение к этому на полуостров занесло вирус африканской чумы свиней. Из-за этого стал падать дикий кабан. И хотя на сегодняшний день эпидемия остановилась, а популяции кабанов на полуострове пока ничего не угрожает, в правительстве республики уже звучат предложения о сокращении популяции дикого кабана. В частности, Минэкологии и природных ресурсов республики выступило за немедленное сокращение численности диких кабанов в ходе любительской и спортивной охоты на полуострове. Решение это было обосновано тем, что кабаны являются не только жертвами, но и носителями африканской чумы свиней. А данная мера призвана не только предотвратить возможную эпидемию, но и защитить крымского производителя.

Отдельно хотелось бы отметить, что все тяготы по уменьшению популяции, а проще говоря, отстрелу дикого кабана лягут на местных охотников. Никто никаких послаблений в смысле компенсации стоимости охотничьих путевок или патронов выдавать не намерен. Но здесь хотя бы можно говорить о получении некой выгоды охотниками. А вот уборка павшего кабана — занятие не из приятных, но и эта обязанность полностью ложится на плечи любителей поохотиться в крымских угодьях. Хотя в данной ситуации свободные охотники и члены охотничьих организаций вынуждены за свой счет покрывать все расходы, защищая общие интересы всех жителей республики. По логике проблема такого масштаба как противодействие эпидемии африканской чумы свиней должна решаться на уровне руководства республики и курироваться министерством экологии или другим компетентным государственным органом. Но вместо этого министерство экологии переложило этот вопрос на плечи простых охотников и охотничьих организаций. Почему же сейчас, если полуострову снова понадобилась помощь этих людей, им не оказывают хотя бы часть той поддержки, которую они оказывали три год назад на Перекопском перешейке?

Закон против нас

Еще одна большая проблема российских охотников — законодательство. С слов членов крымских охотничьих обществ, российские законы столь не продуманны, что скорей мешают охотникам, нежели помогают. Например, из-за бюрократических недоработок в данный момент нет возможности полноценно заниматься охотничьим собаководством. А собака для охотника не только верный друг, но и незаменимый помощник на промысле. Поэтому давайте разберем ситуацию на примере охотничьего собаководства.

Без собаки охотник — не охотник. Он будет вынужден свистеть в свистки, бросать камни, создавать шум, чтобы выгнать дичь из укрытия. В общем, заниматься чем угодно, только не охотой. А хорошо обученная охотничья собака эти проблемы решает гораздо эффективней. В нужный момент она погонит дичь, в нужный момент сделает стойку. Вдобавок собака обучена приносить подстреленную дичь. А это один из важнейших факторов в охоте. Ведь подстреленного фазана или утку зачастую можно просто не найти — кто там знает, куда она упала. Поэтому иметь породистую охотничью собаку с хорошей родословной — насущная необходимость и мечта любого охотника.

Но охотничью собаку мало только дрессировать. Собака должна обладать врожденными инстинктами. За тысячелетия существования этого сурового промысла человечество вывело множество специальных охотничьих пород собак. Их рефлексы передавались из поколения в поколение путем тщательной селекции. Собаки одной и той же породы, показывавшие наилучший результат, вязались, а их потомство за огромные деньги продавалось охотникам. Так продолжалось из века в век. В наше время для точного определения качеств той или иной собаки существуют специальные тесты. Проводятся они в период, когда, к примеру, пернатая дичь дробится, то есть разбивается на пары в весенний период.

В этот момент проводить замеры реакции собак очень удобно, так как собака работает всего по двум птицам, а не по всей стае. Сам охотник никаких действий не предпринимает. Тут важна только собака. Однако в России подобные действия, если они проводятся не в период охотничьего сезона, тоже считаются охотой. Следовательно это запрещено.

Таким образом, любые кинологические мероприятия в рамках охотничьего собаководства находятся в очень сложных условиях. Некоторые охотники даже считают, что такое положение дел может привести к деградации некоторых охотничьих пород. И это только один из многочисленных примеров «недружелюбности» законов об охоте.

Трудный диалог

Еще одна проблема, о которой нельзя не сказать, — это проблема крымских охотничьих обществ. После перехода в российское правовое поле между администрацией некоторых обществ и их членами возникли серьезные разногласия. Главным их них является цена на так называемые охотничьи путевки, или отстрелочные карточки. Для многих охотников, которые еще помнят украинские расценки, нынешняя цена кажется неоправданно высокой.

Охотничьи угодья, находящиеся в распоряжении тех или иных охотничьих объединений, расположены в разных районах полуострова. И каждый район имеет свой филиал того или иного общества. Сложившаяся ситуация такова, что, будучи членом одного и того же сообщества, но желая выйти на охоту в соседнем районе, охотник вынужден приобретать путевку того района, где он желает вести охоту. Многие охотники считают это откровенными поборами и даже называют коррупционной схемой. И их мотивы можно понять, ведь, например, ленинградское общество охотников и рыболовов предоставляет однодневные путевки для своих членов бесплатно. В то время как в Крыму однодневная путевка обходится в 500–800 рублей. Правда оплата сезонного абонемента составляет 3000 рублей для района «прописки» охотника и 4000 рублей — для охоты в другом районе. В пересчете на 52 сезонных выхода общая сумма, включая членский взнос, составляет примерно 125 рублей за выход. Вполне посильная сумма. И все же, если соотнести эту сумму со средней крымской зарплатой в 20 000 рублей, то цена выходит достаточно ощутимая. Так что вопрос о ценовой политике пока остается крайне острым и болезненным для многих крымских охотников.

В то же время Федеральный закон № 209-ФЗ гласит, что «Содержание охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения». А это значит, что все расходы на поддержание популяции зверей и птиц, осуществление егерской деятельности и прочие расходы ложатся на плечи общественных и частных организаций охотников. В том числе и соблюдение санитарно-экологических норм, куда входит и устранение трупов павших от АЧС кабанов с последующей дезинфекцией местности. Как мы уже говорили, подобная ситуация кажется весьма спорной, ведь борьба с африканской чумой свиней — это общая проблема, и она должна решаться на государственном уровне. Как минимум на уровне Министерства экологии и природных ресурсов. Вместо этого министерство перекладывает этот вопрос на плечи простых охотников.