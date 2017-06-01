Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем, кто может претендовать на обязательную долю в наследстве. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Список претендентов

Хотя завещание и является исключительным волеизъявлением наследодателя, не всегда его воля может быть исполнена в полной мере. В гражданском законодательстве РФ существует понятие обязательной доли в наследуемом имуществе.

Под обязательной долей наследства понимается некоторая часть завещанного наследодателем его имущества, которая по нормам российского права должна после его кончины перейти определенной категории близких ему лиц.

Это своего рода ограничение по распоряжению всем своим имуществом, которое защищает права определенной категории граждан. Право на обязательную долю в наследстве закреплено в ст. 1149 Гражданского кодекса РФ. В соответствии со ст. 1141 ГК РФ, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, если отсутствует завещание. Если завещание оформлено, то получить наследство могут не только те, кто в нем указан, но и определенные лица, имеющие на это законное право.

Такими лицами, согласно статьи 1149 ГК РФ, могут быть:

• дети скончавшегося наследодателя (к ним относятся и усыновленные), не достигшие на дату его кончины совершеннолетнего возраста;

• дети наследодателя (также включая усыновленных), достигшие 18-летнего возраста, но являющиеся нетрудоспособными или недееспособными по состоянию здоровья (дети-инвалиды);

• нетрудоспособные или недееспособные отец или мать наследодателя (инвалиды, пенсионеры), сюда же относятся его усыновители;

• лишившиеся трудоспособности или дееспособности муж или жена умершего завещателя (инвалиды, пенсионеры);

• нетрудоспособные или недееспособные иждивенцы наследодателя (его приемные дети, опекаемые, внуки и т. д.).

На основании ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ, на наследников, имеющих право на обязательную долю, возлагаются обязанности, общие для всех лиц, принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они возмещают расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания. При этом наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно.

Размер обязательной доли

Размер обязательной доли в наследстве четко оговорен и зафиксирован в гражданском законодательстве России. Он составляет не менее одной второй части (или половины) всего наследственного имущества, что перешло бы обязательному наследнику при наследовании по закону. Представим, что никакого завещания не существует. Затем установим всех лиц, которые имеют законные права получения наследства от умершего, включая наследников по представлению (например, внуки) и тех детей, что появились на свет уже после смерти наследодателя. Затем пропорционально разделим между ними все наследуемое имущество. Обязательная доля будет равна половине доли по закону. Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.

Учитывая все вышесказанное, отметим исключение. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

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