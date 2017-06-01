Главные менгиры Крыма

Где на полуострове можно увидеть каменные столбы — памятники древней цивилизации

Менгиры — это вертикально установленные огромные камни, обработанные человеком. Их создание относят к глубокой древности, до эпохи неолита. Крупнейший из них сохранился во Франции — высотой 20 метров и весом 300 тонн. Правда, со временем он раскололся на три части. В Крыму таких менгиров несколько...

Менгир Белянского

Наиболее крупный и знаменитый — менгир Белянского в селе Глубокий Яр. Назван в честь краеведа, который обнаружил вертикально стоящий каменный столб в балке Богаз-Сала, под Бахчисараем. Высота менгира — четыре метра, вес — около 10 тонн. Интересен он тем, что, во-первых, вокруг него периодически создаются электромагнитные аномалии, которые заставляют отклоняться стрелку компаса. А во-вторых, как доказал инженер Крымской астрофизической обсерватории Александр Лагутин, бахчисарайский менгир в комплексе со скальным массивом напротив образует уникальную древнюю астрофизическую обсерваторию. Через выдолбленное в скале окно два раза в год на менгир попадает восходящее солнце. Этот луч фиксирует направление запад — восток и, скорее всего, служил для определения дней летнего и зимнего солнцестояния. Именно в это время к менгиру приезжают эзотерики, чтобы зарядиться энергией солнца. Ведь считается, что летнее солнцестояние насыщает пространство энергией и в этот день те, кто родился под огненными знаками (Львы, Овны и Стрельцы), могут почувствовать себя настоящими магами.

Скельские менгиры

В селе Родниковском, в Байдарской долине, расположены три вертикально стоящие глыбы. Самый высокий менгир достигает почти трех метров. Известный крымский археолог Аскольд Щепинский, изучавший объект в 1978 году, указывает, что Скельские менгиры не только самые крупные, но явственные памятники этого рода на территории юго-восточной Европы, которые не потревожены в последующие века и стоят на своем первоначальном месте. Учёный утверждает, что Скельские менгиры имели культовое значение, и относит их появление к III — началу II тысячелетия до нашей эры. Таким образом, этим памятникам древности более четырех тысяч лет.

Информацию о Скельских менгирах впервые ввел в научный оборот археолог Репников в 1907 году. В частности, он указывал, что менгиров было три. Третий был выкопан в 1960-х годах при прокладке водопровода. Четвёртый менгир, поваленный ещё в древности, был обнаружен во время земляных работ.

Менгир в Рабочем Уголке

Каменный столб, расположенный прямо на набережной Профессорского (или Рабочего) Уголка, особенно привлекателен с точки зрения его сохранности. Менгир представляет собой многотонную глыбу бурого диорита. Стенки его гладкие, а углы ровные. Хотя и не прямые: каменный столб в Алуште — это неправильный четырёхугольник со сторонами 105, 60, 105 и 137 сантиметров. Весьма подкупает совпадение длины двух противоположных сторон, что наталкивает на мысль об искусственном происхождении столба. Высота же каменной глыбы — 270 сантиметров, что соответствует средней высоте крымских менгиров.

Упоминание о менгире мы нашли в книге «Топонимика Крыма: сборник статей памяти И. Л. Белянского» 2010 года, в статье Натальи Воробьёвой. Она пишет следующее: «Если на карте местности указан камень Тик-Таш — это намёк на культовый камень, менгир. Один такой камень стоит прямо на набережной Алушты, на мысе Тик-Таш, недалеко от аквапарка, где набережная круто поворачивает в сторону центра города. На нём обрывки современной рекламы и следы древнего почитания в виде особых знаков, которые замечают только люди знающие».

Впрочем, идентифицировать среди беспорядочных трещин особые знаки нам, к сожалению, не удалось, но факт наличия культового камня определённо вырисовывается. Можно предположить, что этот менгир — новодел, созданный руками современных строителей. Что, впрочем, маловероятно, учитывая, что в 80-х годах прошлого века тема мегалитов была популярна лишь в узких кругах крымских краеведов, а обывателям просто неведома.

Петровские менгиры

Два вертикально стоящих камня высотой чуть больше полуметра расположены возле старого родника в селе Петрово Белогорского района, недалеко от Зуи. Судя по состоянию южных стенок песчаных глыб, они еще не так давно лежали на земле, и, видимо, трудами местных жителей были подняты. Поэтому однозначная классификация их как менгиров весьма сомнительна. Хотя прежде, по легенде, их было в окрестностях Зуи множество.

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