Мужская дедукция

Разгадывать женские загадки помогает встроенный природой сканер

Только 10 процентов

Этот самый сканер имеется у всех мужчин без исключения. Даже у тех, которых, ввиду их кажущейся незначительности, милые дамы считают всего лишь «базовой комплектацией». По данным ученых, мнение о женщине складывается в мужском мозгу в считанные секунды, буквально на раз, два, три. И формирование этого мнения связано, прежде всего, с произведенным в самый первый момент визуальным эффектом. Менее значительными, так сказать, корректирующими факторами выступают предыдущий опыт общения с противоположным полом, навязанные обществом стереотипы и скрытые эротические фантазии индивидуума. Мужчины прекрасно осведомлены об особенностях своего восприятия. Большинство из них готовы открыто признать, что при оценке женщины ее внешность играет предопределяющую роль. Ведь, как выяснилось в ходе одного из социологических опросов, только 10 процентов представителей сильного пола согласны слушать, а главное, слышать женщину.

Все, что движется

Оказывается, в женской внешности мужчины в первую очередь обращают внимание на то, что движется. Их взгляд притягивают развевающиеся распущенные длинные волосы, колыхающаяся при ходьбе грудь большого размера и быстро сменяющие друг друга во время бега стройные икры. Прическа конский хвост настраивает сильный пол на интимный лад. А вот короткие стрижки у женщин зачастую воспринимаются как скрытность, желание доминировать.

Черным по белому

Как ни странно, о характере женщины мужчины судят по ее цвету волос. Причем в своих суждениях они опираются на довольно-таки избитые клише. К примеру, блондинки в глазах представителей сильного пола выглядят наивными, невинными и женственными. В то время как брюнеток они расценивают как чувственных и страстных женщин-вамп. К промежуточным оттенкам волос у мужчин и отношение «промежуточное»: шатенок называют как меланхоличными, так и непредсказуемыми.

Однако интересно другое. При всех покровительственно-теплых разговорах о блондинках большинство респондентов выказывают предпочтение их роковым оппоненткам. В цифрах это выглядит следующим образом. Около 60 процентов опрошенных мужчин отдали свои голоса брюнеткам, причем треть из них являются поклонниками ярко выраженных брюнеток, еще треть — каштановых брюнеток, оставшейся трети безразличны оттенки черного, главное, чтобы «была темненькой». 29,5 процента по-прежнему млеют от блондинок, а вот шатенки нравятся только 8,8 процента опрошенных.

Из первых уст

Мадам Шанель в свое время изрядно подогрела миф о том, что мужчины просто сходят с ума от алых губ. Психологи и сексологи разных мастей объяснили подобное мужское предпочтение тем, что, мол, алые губы вызывают вполне определенные ассоциации, о которых в приличном обществе говорить не принято. Скорее всего душеведы правы. Проблема в том, что далеко не у всех мужчин подобные ассоциации вызывают прилив положительных эмоций по отношению к представительнице противоположного пола. Не быки все-таки, чтобы, не задумываясь, бросаться на все красное.

Многие мужчины высказываются за более естественный макияж, который «ненавязчиво подчеркивает и выделяет прекрасные женские уста». Мол, перебор недопустим.

Однако, отдав предпочтение скромным, на их взгляд, цветам, женщины рискуют не угодить мужчинам еще больше. Стоит твердо усвоить, что, согласно все тому же соцопросу, мужчины категорически не переносят на женских губах розовый цвет (незрелость в отношениях), фиолетовый (таких женщин мужчины панически боятся, как «чего-то нездорового»), бежевый (ассоциируется с женщинами, вышедшими в тираж).

Размер не главное?

В ходе соцопроса внезапно выяснилось, что мужчины недолюбливают... худых девушек. Около 40 процентов опрошенных заявили, что предпочитают фигуру 46–48-го размера, женщины, обладающие 48–52-м размером, оказались вторыми по популярности. Лишь каждый десятый опрошенный предпочел, чтобы его девушка носила 40–42-й размер.

Правда, излишне крупным дамам сильный пол также не симпатизирует. В частности, только 4,2 процента опрошенных заявили о своих симпатиях к дамам, которые носят одежду больше 52 размера.

Уроки стиля

Как известно, главным образом мужчины определяют, что следует носить женщинам. В этом вопросе слабый пол всегда шел на поводу у сильного. И, как выяснилось, в наши дни главным маркером женской сексуальности оказались красные туфли. Рупором подобных мужских предпочтений выступил Кристиан Лабутен, сделав красную подошву отличительным знаком всей своей обуви. Говорят, красные туфли — выбор сильных, уверенных в себе дам, их визитная карточка.

Мужчинам, как правило, не нравится, когда женщина носит бесформенные свитера, ткани с мелким орнаментом, спортивную форму. Асексуальными они считают также бесформенные валенки, кепки, платки, огромные сумки.

Перерыв на шутки

* * *

— Ты веришь в любовь с первого взгляда?

— В моем возрасте уже зрение плохое... Пощупать надо.

* * *

Мужчинам не нравится любовь без ceкcа, женщинам — ceкc без любви.

Женщины едят за разговорами, мужчины разговаривают за едой.

Женщины купаются, а мужчины плавают. Поэтому у одних купальники, у других — плавки.

У женщин — мечты, у мужчин — планы.

Мужчина любит глазами, женщина — ушами.

Женщины скрывают свой возраст, мужчины — свой доход.

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а к сердцу женщины — через загс.

Разведенный мужчина — свободен. Разведенная женщина одинока.

* * *

— Почему женщина любит ушами, а мужчина глазами?

— Потому что женщине смотреть не на что, а мужчине слушать нечего.