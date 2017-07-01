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Байки, сонеты

Дербент пал...

Несколько дней назад была распространена информация, с помощью которой туристическая привлекательность да и просто текущее состояние благоустройства Керчи могли бы существенно поправиться. Вопрос – насколько умело и местные, и республиканские власти смогут распорядиться новыми козырями в деле продвижения региона. Дело в том, что учёный совет Института археологии Российской академии наук признал Керчь самым древним городом России. «Учёный совет Института археологии РАН после доклада начальника Пантикапейской экспедиции Владимира Толстикова признал, что город Пантикапей (современная Керчь) был основан в 610–590 годах до н. э. Соответствующая бумага поступила в Восточно-Крымский заповедник, и мы готовим документы в президиум РАН и Правительство России, чтобы эта дата была официально зафиксирована», – сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. Разговоры о том, что Керчь-Пантикапей сможет удостоиться такого статуса, ходили давно. Сейчас же своим решением учёные подтвердили этот статус и отобрали почётное звание у другого города. До воссоединения Крыма с Россией самым древним городом страны считался дагестанский Дербент. В сентябре 2015 года город торжественно отметил 2000-летний юбилей, но теперь древний Дербент пал перед древностью крымской Керчи.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 436 от 30 июня 2017 года

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Просмотров: 14 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:14

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