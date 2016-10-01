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Говорят, что... клещей не умеют доставать Жительница крымской столицы Алена Ш. предупреждает: «Поехали достать клеща у ребенка (1 год и 9 мес.) в поликлинику на Титова. Там врачи содрали клеща ногтем и потом полчаса под рев ребенка выковыривали его остатки. Уважаемые мамы и папы, если вас посетит такое несчастье, как клещ, ищите другие пути... То, что пережил мой ребенок, я не пожелаю самому страшному врагу. Ей наковыряли рану 1,5 см высотой и 1,5 cм шириной! Я доверилась врачам, сама побоялась доставать, а получился ад». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 436 от 30 июня 2017 года Еще статьи: Это странное слово «пикник» Говорят, что... ездят дырявые маршрутки Чужие среди своих Мечта Вики – научиться ходить Майские без маяты