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Говорят, что... тротуар превращается в газон

Симферополец Александр П. обратил внимание на качество, вернее, его отсутствие, асфальтового покрытия одного из городских тротуаров: «Вот такой вот новый тротуар на улице Севастопольской. Трава(!) пробивается...»