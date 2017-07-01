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Говорят, что... тротуар превращается в газон
Симферополец Александр П. обратил внимание на качество, вернее, его отсутствие, асфальтового покрытия одного из городских тротуаров: «Вот такой вот новый тротуар на улице Севастопольской. Трава(!) пробивается...»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 436 от 30 июня 2017 года
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