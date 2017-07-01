В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... разметку наносят на отсутствующие дороги

Говорят, в крымской глубинке весьма креативно подходят к дорожным работам. Так, на участке дороги Саки – Виноградное недавно нанесли дорожную разметку, но при этом забыли сделать само асфальтное покрытие хоть сколько-нибудь пригодным для езды. В итоге водители могут любоваться разметкой лишь издали, поскольку, как и прежде, ездят по обочинам.