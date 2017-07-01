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Говорят, что... разметку наносят на отсутствующие дороги
Говорят, в крымской глубинке весьма креативно подходят к дорожным работам. Так, на участке дороги Саки – Виноградное недавно нанесли дорожную разметку, но при этом забыли сделать само асфальтное покрытие хоть сколько-нибудь пригодным для езды. В итоге водители могут любоваться разметкой лишь издали, поскольку, как и прежде, ездят по обочинам.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 436 от 30 июня 2017 года
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