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Говорят, что... на периферии жуткий медсервис
В крымских селах люди сетуют: «приезжайте в гости в Раздольное, на улицу Ленина, 40. Там и Крымтелеком, и медосмотр – все в одном помещении, никакой врачебной тайны, давление измеряет водитель, в том году проходили в Красноперекопске, загоняли всех сразу, мы все граждане РФ и должны проходить в таких условиях?»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 436 от 30 июня 2017 года
Просмотров: 223 | Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 19:24
:: Комментарий #1 написал: Вася | Вчера, 20:19 |
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Не хотите в Раздольном или Перекопе - приезжайте в Симферополь. В столице есть такое место. Называется поликлиникой профосмотров. Далеко ехать? Ваши проблемы. Почему? У вашей райбольницы нет лицензии на проведение сертифицированных профосмотров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства.
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