В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... на периферии жуткий медсервис

В крымских селах люди сетуют: «приезжайте в гости в Раздольное, на улицу Ленина, 40. Там и Крымтелеком, и медосмотр – все в одном помещении, никакой врачебной тайны, давление измеряет водитель, в том году проходили в Красноперекопске, загоняли всех сразу, мы все граждане РФ и должны проходить в таких условиях?»