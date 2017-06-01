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ПолитикаВласть

Каникулы для депутатов

На последнем заседании законопроекты принимались сразу в двух чтениях

В крымском парламенте подвели итоги работы за первое полугодие и заслушали отчёт руководства Красноперекопского района
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«В Багдаде всё спокойно»

Последним муниципалитетом, который провёл в Государственном совете РК уже ставший традиционным День региона, стал Красноперекопский район. Местные власти решили не сосредоточиваться на проблемах подотчётной им территории, а акцентировали внимание руководства республики на тех достижениях, которых удалось добиться за последнее время. Впрочем, ни глава администрации Сергей Биданец, ни председатель райсовета Наталья Цуканова даже не стали рассказывать о том, что было сделано в регионе, ограничившись показом видеоролика, в котором, собственно, и излагалась вся информация о работающих в районе предприятиях (а таких здесь значится целых 122), и о подготовленных двенадцати инвестиционных площадках, и об исполнении доходной части бюджета за прошлый год на 101%.

Почему-то власть имущие не рассказали депутатам о плачевной ситуации с минерализацией пресной воды в районе, хотя это та проблема, которая требует особого к себе внимания и безотлагательных поисков путей решения.

Не вспомнило красноперекопское руководство и о скандале, связанном с ремонтом детского сада в районе, в результате чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Подрядчик допустил грубые нарушения, из-за которых дошкольное учреждение понесло убытки в размере 240 тысяч рублей.

Не упомянули первые лица района и о том, что из-за отсутствия финансирования весной чуть не закрылась детская районная библиотека, хотя здесь числится более семи тысяч читателей.

Впрочем, похвалить руководителей Красноперекопского муниципалитета в День региона было за что.

Спикер крымского парламента определил работу руководства муниципалитета как «добротную».

Владимир Константинов, председатель Госсовета РК:

«Красноперекопский район, по мнению республиканской власти, — это добротный район с достаточно добротной властью. Власть находится на хорошем счету в республике и имеет хорошие показатели. Во время своих визитов в район мы увидели, что ведётся очень большая работа по поддержанию памятников, посвящённых периоду Великой Отечественной войны».

Пересчитали

Перед парламентскими каникулами крымские депутаты приняли поправки к бюджету текущего года. Так, доходная часть главного финансового документа республики увеличена на 2,96 миллиарда рублей за счёт увеличения налоговых и неналоговых поступлений, а также увеличения объёма целевых средств из федерального бюджета.

В частности, поступившие средства в размере 1,93 млрд планируется направить на оплату неисполненных обязательств по заключённым контрактам по объектам ФЦП (267,9 млн руб.); работы по выносу инженерных сетей с территории земельных участков, предоставленных для строительства объектов ФЦП (162,7 млн руб.); работы по технологическому присоединению к внешним инженерным сетям объектов ФЦП (180,7 млн руб.); проектно-изыскательские работы по объектам ФЦП (29,3 млн руб.). Более 325 миллионов рублей крымские власти потратят на устройство подъездных путей к объектам федеральной целевой программы.

Помимо этого, 70 млн руб. уйдёт на реконструкцию симферопольского открытого спортивного сооружения на улице Декабристов под крытый спортивный комплекс, а 50 млн будет направлено в Керчь на капитальный и текущий ремонт дорог.

На приобретение оборудования для фельдшерско-акушерских пунктов и модульных врачебных амбулаторий потратят 67,2 млн руб.

Отдельно планируется выделить 33 млн рублей Министерству здравоохранения Крыма на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам.

Парламент в цифрах

Уходя на каникулы, депутаты традиционно подвели итоги своей работы за первое полугодие. В частности, как выяснилось, за шесть месяцев наши парламентарии приняли 39 законов. Правда из них 31 документ является лишь внесением изменений в ранее утверждённые законопроекты.

При этом парламент принимает активное участие и в федеральном законотворческом процессе. В частности, крымчане согласовали 48 законодательных инициатив субъектов Российской Федерации и подготовили 81 отзыв на проекты федеральных законов.

При этом в Госсовете РК постоянно проводится совместная с прокуратурой работа по устранению выявленных в региональном законодательстве несоответствий федеральному законодательству. Так, на начало текущего года таких документов было двенадцать, сейчас их осталось шесть.

Владимир Константинов:

«Таким образом, на сегодняшний день количественная динамика принятых нами новых законодательных актов остаётся самой высокой по сравнению с иными региональными парламентами Российской Федерации».

Более того, не желая откладывать до осени уже проработанные документы, депутаты на последней летней сессии принимали законопроекты сразу в двух чтениях. В частности, в рамках заседания парламентарии проголосовали за внесение изменений в законы о государственной гражданской службе, о добровольной пожарной охране, о мировых судьях в Республике Крым и так далее.

В Крыму выберут лучшее село

Крымские депутаты проголосовали за учреждение ежегодного крымского конкурса на лучшее сельское поселение в республике. По мнению Владимира Константинова, такой конкурс позволит улучшить качество работы органов местного самоуправления, а также будет стимулировать их для активизации усилий в сфере социально-экономического развития населённого пункта.

Макс КОТОВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 436 от 30 июня 2017 года

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Просмотров: 128 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:06

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