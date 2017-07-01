Президент проведал Крым

Владимир Путин приехал на полуостров, чтобы пообщаться с артековцами и разобраться в ситуации в Севастополе

В минувший уикэнд Владимир Путин посетил Крым. Целью планового визита президента России стало посещение международного детского центра «Артек» и города Севастополя. На что обратил внимание президент и какой импульс в развитии получит полуостров по итогам его визита?

Визит в Артек

В ходе посещения Артека Владимир Путин проверил, как идет реконструкция лагеря, пообщался с детьми, попробовал артековских блинов, побеседовал с журналистами, а в завершение программы визита принял участие в торжественном открытии седьмой смены имени Саманты Смит. Одним из пунктов программы была беседа президента России с отдыхающими в Артеке детьми. В ходе нее произошел показательный случай. Когда одна из юных артековцев поведала президенту, что занимается в медиагруппе, президент обратил ее внимание на то, как должны работать настоящие журналисты.

— Здесь много журналистов, чем они могут тебе помочь? Тебе и другим ребятам, которые в медиаотряде здесь отдыхают? — спросил Владимир Владимирович.

— Научили бы, как правильно писать статьи, под каким углом правильно снимать репортажи, — ответила юная ученица. Но президент поправил ее:

— По каким критериям оценивать события. Я думаю, что это, пожалуй, самое важное. И делать так, чтобы было необидно тем, о ком эти репортажи. В этом замечании прослеживается намек на недобросовестность работы некоторых ангажированных журналистов, подающих информацию о происходящих на полуострове событиях однобоко и с явным пристрастием. Особенно символично это замечание смотрится на фоне того, что седьмая смена Артека носит имя Саманты Смит — американской девочки, ставшей известной благодаря своему письму Юрию Андропову в 1982 году — в самый разгар холодной войны. После этого Андропов лично пригласил Саманту посетить Артек. После того как девочка со своими родителями посетила лагерь, она стала знаменита на весь мир как посол доброй воли, «растопивший лед холодной войны». Хотелось бы напомнить, что до вхождения Крыма в состав Российской Федерации международный детский центр «Артек», бывший летний лагерь, находился в крайне плачевном состоянии. Положение дел в комплексе было настолько печальным, что некоторые корпуса центра пришлось сносить и перестраивать заново. Лишь немногие подлежали реставрации. За время нахождения в составе Украины Артек вынужденно стал полностью коммерческой организацией. Но даже в таком виде он не смог окупать сам себя и год за годом постепенно разрушался. Лишь после событий 2014 года и возвращения Крыма в Россию Артек вновь стал бесплатным учреждением. Сейчас сюда, в подавляющем большинстве случаев, попадают дети и подростки, заслужившие путевки отличной учебой или другими достижениями.

А вот директору Артека президент сделал замечание за то, что детей зачем-то приобщают к вину.

«В Массандре вы что делаете, на винзавод ходите? — уточнил Владимир Путин у девочки, рассказывавшей об экскурсиях и, услышав утвердительный ответ, переадресовал вопрос Алексею Каспржаку:

— Алексей, что вы там с детьми делаете, на винзаводе?.. Знаете, Алексей, что хочу сказать, мы здесь почти все спортсмены, нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а «мускатный камень» вы уж сами там употребляйте!

Фантомные боли

Разумеется, визит Владимира Путина на полуостров не остался незамеченным в Киеве. Приступ очередной фантомной боли от исторического выбора жителей полуострова вылился в ноту протеста, направленную официальным Киевом в российский МИД. В документе сказано, что визит Владимира Путина «подрывает территориальную целостность Украины и угрожает ее суверенитету». Украинские политики все никак не могут успокоиться из-за исторического решения жителей полуострова в 2014 году выйти из состава Украины и вернуться в состав России.

Именно на фоне обострившейся, в том числе на этой почве, международной обстановки важность слов Владимира Путина о специфике работы журналистов, сказанные в ходе посещения Артека, невозможно переоценить.

Проблемы требуют личного участия

После знаменитого международного детского центра на ЮБК путь президента России лежал в город-герой Севастополь. По заявлению личного пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, визит Владимира Путина в этот город имел исключительно рабочий характер. Некоторые эксперты связывают этот визит с недавним заявлением президента России о невозможности освоения Севастополем дополнительных средств на развитие инфраструктуры. Такое опасение высказал президент во время встречи 21 июня с наставниками выпускных классов. Также неприятной неожиданностью для севастопольских чиновников стали многочисленные одиночные пикеты жителей Севастополя на въезде в город и вдоль Ялтинской трассы. Пикетчики призывали остановить «земельный беспредел» и взывали о помощи к главе нашего государства. Этот вопрос заслуживает отдельного расследования, которое «Крымский ТелеграфЪ» намерен провести в самое ближайшее время. Сейчас же можно отметить, что ситуация с земельным вопросом в Севастополе крайне напряженная. Вопрос о сносе незаконных строений был поставлен ребром еще в 2014 году, когда было показательно взорвано незаконно возведенное многоэтажное здание на мысе «Хрустальный». С тех самых пор страсти вокруг земельного вопроса не утихают.