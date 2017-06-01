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СоциумПроблема

37 вражеских группировок

Совещание, посвященное угрозам со стороны Украины и западных стран, состоялось в Симферополе по поручению президента России

На этой неделе в столице Крыма по поручению Владимира Путина прошло совещание, посвященное угрозам со стороны Украины и западных стран. Пожалуй, главной информацией, озвученной на мероприятии, стали данные о раскрытии на полуострове нескольких десятков организаций, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, поставках экстремистских материалов, а также неправительственных организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

Провал агентуры

Изначально о том, что информация, подготовленная для совещания в Симферополе, носит чрезвычайно важный характер, свидетельствовало то, что на это мероприятие прибыл лично секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В частности, Патрушев сообщил, что спецслужбы пресекли в Крыму деятельность нескольких преступных и неправительственных организаций.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации:

«Пресечена деятельность 20 преступных группировок, специализирующихся на контрабанде оружия и наркотиков, а также на поставках экстремистских материалов. Выявлены 17 неправительственных организаций, выполняющих функции иностранного агента».

Также секретарь российского Совбеза рассказал о мерах, принятых на полуострове по предотвращению угроз национальной безопасности.

Николай Патрушев:

«Приняты дополнительные меры по локализации угроз национальной безопасности, прежде всего вызванных деятельностью деструктивных сил, санкциями зарубежных стран, а также недружественной политикой Украины, включая попытки организовать продовольственную, энергетическую и транспортную блокады Крымского полуострова».

В частности, в целях противодействия терроризму и экстремизму, по словам Патрушева, реализуется комплекс информационно-профилактических мероприятий с участием лидеров Духовного управления мусульман Республики Крым и Севастополя. «Активизирована работа по пресечению вербовочной деятельности террористических и экстремистских организаций. Усилен контроль в миграционной сфере, особенно в отношении бизнес-структур, использующих труд мигрантов», — сообщил секретарь Совбеза.

Одновременно с этим приняты меры по укреплению межнациональных отношений, включая ввод в эксплуатацию системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, добавил секретарь Совбеза. «В рамках работы по восстановлению исторической справедливости, социальному и духовному возрождению народов Крыма, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам, установлены преференции при получении вида на жительство для граждан, которые сами либо их родственники были подвергнуты незаконной депортации», — сказал Патрушев.

Кроме этого, секретарь Совета безопасности заявил, что в Крыму усилили контроль за состоянием антитеррористической защищенности объектов туристического кластера. «Почти вдвое увеличена плотность патрульно-постовых отрядов в городах-курортах, местах массового отдыха. За детскими оздоровительными учреждениями закреплены сотрудники полиции», — сообщил он. По словам Николая Патрушева, общественно-политическая и криминогенная обстановка на полуострове «в целом стабильна». Положительный тренд также наблюдается в экономике и социальной сфере.

Сдержанное развитие

Кроме этого, вопросы безопасности крымчан касаются и сферы далёкой, казалось бы, от политики и терроризма — воды. Дело в том, что, по информации секретаря Совбеза, ситуация с обеспечением водой населения и предприятий Крыма остаётся сложной, особенно в восточной части полуострова. «В сфере обеспечения населения и экономики Крымского полуострова водными ресурсами ситуация достаточно сложная. Общий водозабор в 2016 году сократился в пять раз по сравнению с 2014 годом, — сказал он, — среди причин — природные факторы и действия Украины, которая перекрыла три года назад Северо-Крымский канал, по которому поступало до 85 % пресной воды». На данный момент, по словам Патрушева, решена задача водообеспечения Южного берега, центральной и северной частей Крыма. «Продолжают тревожить имеющиеся проблемы обеспечения пресной водой восточной части полуострова. Ее подача в некоторых местах осуществляется в ограниченном режиме», — отметил он.

В связи с этим прозвучали не слишком приятные для жителей Крыма данные. В частности о том, что недостаток воды сдерживает социально-экономическое развитие региона. На 92 % сократились площади орошаемых земель, страдают рыбные хозяйства и промпредприятия. В связи с этим необходимо оптимизировать потребление воды и использовать альтернативные варианты, например, опреснение морской воды, подытожил Патрушев. Он также призвал обеспечить защиту водных объектов от несанкционированного проникновения и усилить контроль за соблюдением норм водного законодательства в принципе.

Подготовил Игорь ШИЛОВ
Фото архив «КТ», glava.rk.gov.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 436 от 30 июня 2017 года

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Просмотров: 175 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:52

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