Все тайное становится явным

Прокуратура занялась сакской администрацией, а на главу города уже пишут письма в ФСБ

Вокруг администрации города Саки разгорелся очередной коррупционный скандал. На этот раз чиновникам, уличенным в нарушении закона, уже не удалось избежать проблем с законом. В нашу редакцию пришло представление Прокуратуры Республики Крым, где прямо указаны нарушения действующего законодательства. В частности, правоохранители обнаружили сокрытие доходов, расходов и имущества родственников как лично главой администрации Сак, так и его подчиненными.

Конфликт интересов

Полный список насчитывает почти 20 фамилий нарушителей. Среди них замглавы администрации Ирхина Г. Б, директоры МУП, но больше всего чиновников, отвечающих за развитие курорта, строительство и выделение земли... Например, начальник отдела капстроительства и ЖКХ, замначальника отдела имущественных отношений и его специалисты, главный специалист сектора по вопросам жилья и т. д. Что это — банальная халатность или им больше всех есть что скрывать в своих декларациях?

Кроме того, прокуратура выявила факт так называемого конфликта интересов. Проще говоря, должность начальника отдела здравоохранения и туризма занимает гражданская жена главы городской администрации Андрея Ивкина. Подобные действия признаны недопустимыми, так как являются благодатной почвой для процветания различных коррупционных схем. Прокуратура установила, что 4 декабря 2014 года глава администрации взял ее на работу, а на следующий день предоставил отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Причем ребенка, отцом которого он является, и сведения о котором, в нарушение закона «О противодействии коррупции», не предоставил в кадровую службу.

Прокуратура сделала вывод, что «все перечисленные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о грубом нарушении главой администрации города Саки Ивкиным А. Н. требований Федеральных законов „О противодействии коррупции“, „О муниципальной службе в Российской Федерации“, Положения о предоставлении муниципальными служащими лицами городского округа Саки Республики Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе...»

Теперь господину Ивкину грозит дисциплинарное наказание, ну и, наверняка, не избежать дальнейших проверок. Наш источник в администрации уверен, что поводов для составления протоколов найдется немало... Совпадение ли то, что борьба с незаконной застройкой прибрежной зоны в Саках безуспешно ведется на протяжении уже трех лет?

Неужели сотрудники администрации города не стремятся соблюдать закон и защищать интересы местных жителей, и им гораздо ближе решение собственных финансовых проблем и вопросы личного обогащения? Риторический вопрос...

Заявление в ФСБ

Также в нашу редакцию обратились неравнодушные сакчане, которые предоставили копию обращения гражданина Ф. в ФСБ Российской Федерации. В обращении указывается на многочисленные коррупционные схемы, связанные с главой сакской городской администрации Ивкиным А. Н. лично и его ближайшим окружением.

В частности, гражданин Ф. указал на то, что сын Ивкина, Тимур Андреевич Ивкин, получил от администрации Сак помещения в самом центре города под принадлежащее ему заведение «Прокофьев». Туда же можно отнести скандальную передачу 11 гектаров прибрежной зоны компании «ООО «Каламитский залив», одним из учредителей которой являлся не кто иной, как Ивкин А. Н., нынешний глава городской администрации. А директором предприятия — некая Ивкина И. Ф.

«Огромная территория находится в долгосрочной аренде и имеет целевое назначение под строительство и эксплуатацию оздоровительно-курортного центра, — сообщает гражданин Ф. — Объект включен в генеральный план развития города Саки. Проектом предполагается строительство трехэтажных апартаментов (таунхаусы) сезонного отдыха. Цена за весь участок — четыре миллиона долларов!»

Кстати, речь идет о земельном участке муниципальной собственности сакского городского пляжа, уже более 10 лет находящегося в аренде у ООО «Каламитский залив». А ведь по законодательству России, частью которой мы являемся уже более трех лет, неиспользование земельного участка в течение трех и более лет влечет прекращение договора аренды и изъятие земельного участка в муниципальную собственность...

В письме на имя директора ФСБ России Александра Бортникова приведено еще множество примеров «спорных» решений сакской городской администрации. Таких как продажа незавершенного кинотеатра на улице Ковалева компании «ООО «Трио», одним из учредителей которой является все тот же Тимур Ивкин. А также выделение в украинскую бытность более трех гектаров земли фирме «Крымпродснаб» на улице Морской под застройку в охранной зоне железной дороги, которая является единственным подъездным путем к военному гарнизону Минобороны в соседней Новофедоровке. Учредителем Крымпродснаба в то время, по данным источника, был зять экс мэра Олега Клюя, теперь же, судя по данным в системе СБиС, — Романовский Е. И. Как сказано в письме, «близкий товарищ Ивкина».

Также автор письма удивляется, как с 2015 года из федерального бюджета было выделено более 3,5 миллиарда рублей на проекты главы администрации, по которым определены малоизвестные подрядные организации с уставным фондом в 10 тысяч рублей. Сообщил он и об откате в 20 % от сделки, который, по его данным, вынуждены платить предприятия в Саках за возможность получить тот или иной подряд.

Сакчане, которые уже ознакомились с представлением прокуратуры и письмом в Москву, теперь гадают: достаточно ли приведенных фактов для проведения полноценного расследования и не ограничатся ли правоохранители вынесением постановлений об административной ответственности?