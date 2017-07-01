Крымские АЗС: игра по собственным правилам

Запуск нефтебазы в Феодосии позволит снизить цены на бензин

В Республике Крым прошло рабочее совещание по вопросам ценообразования на бензин и дизельное топливо. Эта тема как никогда актуальна для крымчан, учитывая, что цены на АЗС полуострова значительно выше среднероссийских.

«Вплоть до копейки!»

В настоящее время в антимонопольной службе России, в том числе в её крымском отделении, пытаются разобраться, что привело к такой ситуации на рынке нефтепродуктов в республике и как добиться снижения стоимости на бензин в Крыму. Особенно это важно сейчас, когда полуостров пытается привлечь новых туристов, но, если говорить откровенно, ценовая политика в республике не особо этому способствует.

Дмитрий Махонин, начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы РФ:

«Предварительные оценки позволяют сказать, что есть как объективные, так и субъективные причины разницы в цене. Конечно же, мы понимаем дополнительные издержки на паромную переправу. А вот инфраструктурные издержки, с нашей точки зрения, могли бы быть и ниже».

Дмитрий Махонин считает, что, в частности, стоимость хранения нефтепродуктов на территории полуострова могла бы быть меньше.

В то же время начальник управления отмечает, что маржинальность (то есть предельная прибыль от товара) сетей АЗС в Крыму значительно выше по сравнению с соседними российскими регионами — Краснодарским краем и Ростовской областью.

Если говорить о логистических схемах поставок нефтепродуктов, то следует отметить, что топливо в основном закупается через биржевые торги с помощью посреднических структур.

Дмитрий Махонин:

«Вопросы, связанные с непосредственным участием (в торгах. — Ред.) конечных покупателей, то есть крымских АЗС, также являются актуальными. Конечно же, участие в биржевой торговле напрямую может снизить закупочную стоимость нефтепродуктов, что должно отразиться на АЗС».

Тем более что биржевой механизм успешно функционирует на территории России уже около десяти лет.

По мнению главы Крымского УФАС России Тимофея Кураева, задача антимонопольной службы на сегодняшний день — по максимуму разобраться в ситуации, проанализировав работу местных автозаправочных станций и их коллег в соседних регионах.

Тимофей Кураев, руководитель Крымского УФАС РФ:

«Мы должны посмотреть, что происходит с сетями АЗС, на что они тратят свои деньги (вплоть до копейки!), где они могут сэкономить, и эти же параметры мы должны посмотреть на материковой части. Посмотреть, есть ли возможность заключения каких-то более выгодных контрактов, где цена продукта будет ниже, или возможность совершенствовать логистические схемы, или возможность оптимизировать затраты по хранению и по реализации, так как реализация топлива на сетях АЗС тоже стоит денег, потому что это аренда, электроэнергия и так далее. В каждой этой статье затрат мы должны разобраться».

Ставка на феодосийскую нефтебазу

Антимонопольщики не отрицают, что в настоящее время необходимо разобраться и с материковыми проблемами, которые влияют на стоимость бензина в Крыму. Это в первую очередь касается налаживания рабочих схем поставок нефтепродуктов в обход инфраструктуры Российской железной дороги, стоимость услуг которой сегодня также слишком высокая.

К слову, для этих целей идеально подходит феодосийская нефтебаза — ГУП РК «Крымский топливный альянс», с помощью которого можно было бы организовать танкерные поставки. Интересно, что после проведения референдума в Крыму это предприятие анонсировалось как основной объект по доставке нефтепродуктов на полуостров, а в 2015 году были новости о том, что через нефтяной терминал в Феодосии полностью налажена работа по приёму танкеров, однако по факту этого так и не произошло. По информации главы профильного управления ФАС, потенциал базы сейчас используется менее чем на 10 процентов.

Дмитрий Махонин:

«С моей точки зрения, региональным властям надо приложить максимум усилий, чтобы обеспечить нормальную работу феодосийской нефтебазы и решить вопрос, связанный с лицензированием данных ёмкостей».

В конечном итоге это позволит либо стабилизировать цены на нефтепродукты, либо даже снизить их.

Предпосылок для подорожания нет

Сейчас в стране нет предпосылок для подорожания бензина в связи с тем, что российские цены на оптовые закупки нефтепродуктов стабилизировались.

Дмитрий Махонин:

«95-й бензин на бирже не дорожает уже около трёх месяцев. Цены на 92-й бензин также стабилизировались. И цена на дизельное топливо снижается».

Таким образом, по мнению российского антимонопольщика, оптовый сегмент рынка позволит сетям АЗС в Крыму в ближайшее время снизить стоимость нефтепродуктов. Впрочем, надо понимать, что вряд ли предприниматели пойдут на это, и максимум, чего стоит ожидать, — стабилизации цен на бензин в республике.

К тому же глава профильного управления признаёт, что даже падение общемировых цен на нефть не приведёт к снижению стоимости бензина.

Дмитрий Махонин:

«Если сделать разбивку составляющих литра бензина или дизельного топлива, нефть имеет не самое большое значение. Стоимость нефти занимает всего двенадцать процентов в стоимости бензина. А основные затраты — это акциз, транспортировка и прибыль компании».

К тому же стоимость внутрироссийской нефти формируется в тоннах и по фактическим поставкам, а не в баррелях и на международной бирже, так что этот рынок не сильно подвержен колебаниям цен.