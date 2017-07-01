Благоустройство или застройка?

Скандальный вопрос вынесут на крымский градсовет

В крымской столице наблюдается самый разгар строительной лихорадки. Естественно, что такие процессы в республике сопровождаются нарушениями, а в медиапространстве постоянно рассказывается о скандалах, связанных с той или иной стройкой. Очередное такое обострение ситуации наблюдается в симферопольском микрорайоне Луговое, жители которого выступают против возможного появления новой многоэтажки.

Многоэтажка вместо ИЖС

«Вынуждены к вам обратиться за помощью и защитой наших законных прав...» — целый ряд писем с таким началом жители микрорайона Луговое отослали высокопоставленным чиновникам и депутатам. Люди пытаются найти поддержку, в частности, у депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской и у главы республики Сергея Аксёнова. А суть обращения проста: в микрорайоне Луговое неизвестно откуда появившаяся фирма собирается строить новую двухподъездную девятиэтажку и просит у города землю, упирая на «инвестиционность» проекта.

Речь идёт о земле по адресу улица Луговая, 95 (на пересечении улиц Луговой и Тепличной). Ещё в сентябре 2012 года решением сессии Симферопольского городского совета участок площадью 1000 квадратных метров был передан некой Вере Крицкой в частную собственность для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома. Однако в 2016 году появляется некая компания «ООО «Бирлик-Строй» (с уставным фондом в 2,5 миллиона рублей, к слову) и покупает у собственницы эту землю. Однако для строительства многоэтажки этого мало, и учредители компании обращаются к городу с якобы инвестиционным проектом строительства жилого комплекса «Бирлик». По замыслу застройщика, на указанной территории должен появиться двухподъездный девятиэтажный дом. С этой целью компания просит у симферопольской администрации земельный участок площадью 0,1737 га, кольцом опоясывающий бывший участок Крицкой. Важно отметить, что вся инвестиционность такого фантастического проекта состоит в том, что десять квартир в новом комплексе должны быть переданы Симферополю.

Возмущённые проектом местные жители с конца прошлого года заваливают администрацию и другие профильные структуры протестными письмами, объясняя чиновникам всю несуразность такого строительства. Есть целый ряд причин, по которым строительный проект не может быть реализован.

Близость мечети. Новый дом планируют строить в непосредственной близости от мечети Чукъурча-джамиси. Её прихожане упирают на то, что многие приезжают сюда на автомобилях и паркуются на свободной пока земле, но если здесь появится многоэтажный дом, то оставлять машины будет просто негде, их придётся ставить вдоль дороги.

Отсутствие парковки. Более того, застройщик собирается возводить новую многоэтажку без парковки (!), хотя этот вопрос сейчас активно обсуждается в городе, так как мест для личных автомобилей граждан в Симферополе катастрофически не хватает.

Линии электропередач. Здесь проходят и линии электропередач, которые, по российскому законодательству, являются охранными зонами.

Остановка. Перекрёсток улиц Луговой и Тепличной — это исторически сложившаяся остановка общественного транспорта. Если здесь появится дом, то маршруткам просто негде будет останавливаться.

Газовый коллектор. По словам общественников, на этом же участке под землёй расположен главный для микрорайона газовый коллектор, который инвестор якобы пообещал перенести на другое место. Возникает вопрос: куда? В непосредственной близости находятся школа, мечеть и пятиэтажка, а также жилые дома.

Резюмируя, получается, что «Бирлик-Строй» планирует строить дом с фактическим нарушением градостроительных и земельных норм.

Альтернативный вариант

Местные жители упирают на то, что это далеко не первый строительный проект в микрорайоне, однако заходящие сюда компании мало заботятся о благоустройстве территории.

Татьяна Волчинцева, председатель ТОС «Луговой»:

«Улица Луговая от начала и до конечной точки находится в плачевном состоянии и требует скорейшей глобальной реконструкции, о чём есть неоднократные просьбы жителей и акты соответствующих служб и департаментов. Здесь отсутствуют тротуары вдоль улицы, проезжая часть узкая и не соответствует стандартам дорожного движения, из-за чего происходят частые ДТП и вообще создаётся аварийная обстановка. Между тем мы видим массовую застройку нашего района многоэтажными домами, однако строительные компании не делают тротуары, не создают подъездные пути с соответствующей разметкой и знаками, не устанавливают стандартные детские площадки (хотя они, конечно же, присутствуют в проектах!), не озеленяют прилегающую территорию».

Тот же «Бирлик-Строй», по словам жителей, даже не попытался хоть частично облагородить принадлежащий им участок — траву, в том числе и амброзию, новые собственники не сочли нужным покосить, не смогли отсюда и вывезти свалку.

В связи с этим местные жители предлагают альтернативный вариант освоения территории. Члены территориального общественного самоуправления «Луговой» обратились в городскую администрацию с просьбой рассмотреть возможность размещения комплекса для отдыха и развития горожан. Люди просят создать здесь зону отдыха, включающую беседки, лавочки и столы, а также организовать игровую зону с универсальным полем для игры в мини-футбол и баскетбол и площадкой для настольного тенниса. Такое предложение вполне логично, особенно если учитывать, что в этом микрорайоне нет никаких парков и территорий для отдыха с детьми.

Более того, рядом по ФЦП строится трёхэтажная школа, так что, казалось бы, решение очевидно: не бездумно застраивать имеющуюся территорию, а организовать здесь благоустроенное пространство для отдыха.

Следующий шаг

Департамент муниципального имущества администрации Симферополя в конце прошлого года сообщил людям, что указанный инвестиционный проект компании «Бирлик-Строй» был рассмотрен на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата в Симферополе. В результате члены комиссии пришли к выводу, что заключение такого инвестиционного соглашения вполне возможно.

Между тем местные жители предположили, что, видимо, в реализации проекта есть личная финансовая заинтересованность кого-то из власть имущих. В свою очередь председатель комитета по противодействию коррупции РК Александр Акшатин в феврале этого года сообщил обратившимся к нему жителям микрорайона, что ведомство анализирует такую возможность, пообещав информировать о результатах расследования дополнительно, однако до сегодняшнего дня окончательного ответа от комитета так и не поступило.

Очевидно, что даже городская администрация понимает всю абсурдность появления на таком участке многоэтажного дома. После многочисленных обращений разозлённых граждан город передал решение вопроса на недавно созданный градостроительный совет республики. Таким образом, окончательную точку в разрешении спора между местными жителями и застройщиком предстоит поставить крымскому правительству. И люди надеются, что здравый смысл победит.