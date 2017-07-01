Эхо войны и двойные стандарты

Зарубежные СМИ рассказали о бомбе, концерте, круглом корабле и самом вредном вирусе

На этой неделе зарубежные издания, рассказывавшие о Крыме, интересовались исторической военной тематикой, подробностями подрыва самого большого боеприпаса, найденного в Севастополе, странным отношением СБУ к российскому реперу и последствиями нового компьютерного вируса.

Самый большой взрыв

Сотрудники российского МЧС подорвали на входе в Севастопольскую бухту немецкую донную мину весом в тонну. Когда она взорвалась, толчок почувствовали жители всех микрорайонов Севастополя. По мнению горожан, это был самый большой взрыв в городе со времен войны. Взрывоопасный предмет был обнаружен водолазами ЧФ РФ в 320 метрах от берега на глубине 17 метров на входе в бухту, а обезвреживание проводилось путём перемещения немецкой авиационной донной неконтактной мины типа LMB в открытое море. Ее транспортировали по определённому маршруту для затопления на максимально возможную глубину. Была использована современная робототехника, которая позволила на безопасном расстоянии наблюдать за взрывоопасным предметом в процессе работ.

Невероятные поповки

В последнее время на западе стали популярны разговоры о милитаризации российского Крыма. Эта тема развивается и читателям зарубежных СМИ становятся интересны даже старые, исторические детали этого процесса. В частности, строительство «невероятных» круглых броненосцев, которые в 19 веке появились на Черном море. Они были известны как «поповки», по фамилии их создателя адмирала Андрея Попова. Странная форма этих кораблей была следствием развития кораблестроения и Крым остался в этой истории не на последнем месте. В конце 19 века в Крыму осуществлялась программа создания береговой обороны. И круглые броненосцы должны были играть в этом свою роль. Осадка их была 3,3 м, а орудия должны были иметь калибр не менее 280 мм. Одним из самых важных критериев этих кораблей была броня — «больше, чем на иностранных судах». Впрочем, дальнейшего развития такие экзотические корабли не получили, став жертвой технического прогресса. Уже через несколько лет после создания поповок реалии морского боя требовали совсем других броненосцев.

Вирус Петя

Представители Forbes официально заявили, что новый компьютерный вирус-вымогатель Petya претендует на сомнительные лавры самого опасного вируса в истории. На этой неделе массовой кибератаке вируса-вымогателя Petya подверглось множество пользователей и компаний по всему миру. Больше всего пострадавших от вредоносного ПО оказалось в России и Украине. Также на территории российского Крыма были зафиксированы отказы работы компьютерных систем в некоторых медучреждениях. Вирус блокирует операционные системы компьютеров и требовал выкуп в биткоинах, эквивалентный 300 долларам США. Также Petya подействовал на телекоммуникационные, нефтяные и финансовые компании, включая крупные структуры в США и Польше.

Деньги не пахнут?

Известный российской рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), который в 2015 году выступал в Крыму, провел концерт в Киеве. Ничего плохого в этом, конечно, нет, если бы не двойные стандарты, которые в очередной раз продемонстрировала Украина. Ведь Баста приезжал ранее в Крым, без согласия украинских властей (Украина настаивает, что все поездки граждан в Крым могут осуществляться исключительно из материковой части страны), но, в отличие от многих других известных людей, решение о запрете на въезд в Украину в отношении Вакуленко Службой безопасности Украины не принималось. Так, например, в связи с нарушением таких правил запрет на въезд в Украину получили экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, певицы Лолита Милявская и Наташа Королева, дизайнер Артемий Лебедев. Самым скандальным примером стал случай с российской певицей Юлией Самойловой, которую не пустили выступать на Евровидении. Вместе с тем, по некоторым артистам СБУ не принимает негативных решений и они продолжают давать концерты в Украине.