И опять на виду

Кто и почему будет задавать тон в этом сезоне

Минувший олимпийский сезон — 2016 был в ряде видов спорта неудачен для российских спортсменов, причём не только на мировой арене, но и на континентальной. Допинговый скандал, который, признаемся, был во многом вызван самими российскими спортсменами и чиновниками от спорта, сильно поколебал наш авторитет на международной арене. Но даже в фехтовании нас старались обвинить во всех грехах.

Макларен не прав

Вспомните, как блестяще сборная России по фехтованию выступала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где была лучшей в общекомандном зачёте. Но после этого сокрушающего успеха 27 наших ребят и девушек были обвинены Робертом Маклареном во второй части его скандального доклада в том, что они принимали допинг. Потребовался почти год, чтобы доказать, что это явная ошибка маститого канадского профессора права.

Однако недавно, приехав в столицу Грузии, Тбилиси, на чемпионат Европы — 2017, наши мастера почувствовали к себе чрезмерное внимание со стороны соперников, даже определенную подозрительность, что сказалось на их результатах на старте состязаний, когда разыгрывались личные награды у мужчин и женщин в боях на рапирах, шпагах и саблях. Поэтому не стоит особенно удивляться, что только российская шпажистка Виолетта Колобова смогла стать чемпионкой континента, причём во второй раз в личном турнире. В финале старший лейтенант Росгвардии победила немку Александру Ндоло — 15:10, а в полуфинале выбила из игры олимпийскую чемпионку Рио венгерку Эмеше Сас-Ковач. Наша олимпийская чемпионка в рапире Инна Дериглазова дошла до финала, но в решающем бою уступила своей давней сопернице итальянке, Арианне Эрриго, всего-то один укол — 14:15, что принесло ей серебро. Увы, в сабле не выступали наши лучшие мастерицы, а София Позднякова заняла лишь восьмое место. Зато сенсацию сотворила грузинка Теодора Кахиани, которая в финале сокрушила итальянку Росселлу Грегорио — 15:8 и первой из соотечественниц стала чемпионкой Европы по фехтованию. А у мужчин лучший среди российских саблистов Алексей Якименко был только девятым, а чемпионом стал призёр Рио немец Макс Хартунг, в финале уверенно переигравший олимпийского чемпиона венгра Арона Силади — 15:7. У шпажистов бронза досталась нашему Сергею Ходосу, чемпионом же стал француз Янник Борель, в упорном бою одолевший итальянца Паоло Пиццо — 15:13. А финал среди рапиристов свёл двух героев Рио: итальянца Даниэле Гароццо и россиянина Тимура Сафина. На этот раз сильнее был итальянец — 15:7.

Однако, когда пришла пора командных сражений, россияне проявили себя с лучшей стороны. Чемпионами Европы стали наши саблисты (Якименко, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко, Владислав Поздняков), взявшие верх над итальянцами — 45:41, и шпажисты (Вадим Анохин, Никита Глазков, Ходос, Павел Сухов), в последнем бою склонившие к поражению украинцев — 33:32. Остальные четыре российские сборные по видам оружия тоже прорвались в финал, но довольствовались только серебром. Шпажистки (Татьяна Гудкова, Колобова, Дарья Мартынюк, Яна Зверева) проиграли француженкам — 41:42, рапиристки (Аделина Загидуллина, Светлана Трипанина, Марта Мартьянова, Дериглазова) — итальянкам — 31:45, саблистки (Анна Башта, Анастасия Баженова, Валерия Большакова, Позднякова) — тоже итальянкам — 44:45. И, наконец, парни рапиристы (Сафин, Черемисинов, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко) тоже в очень напряжённом сражении уступили титул чемпионов Европы французам — 43:45.

Именно поражение женщин-саблисток от итальянок отодвинуло россиян в общекомандном зачёте на второе место (3 золотые + 6 серебряных + 1 бронзовая = 10 медалей), а первыми стали итальянцы (4+3+4=11), оставив на третьем месте французов (3+0+3=6). Вне всякого сомнения, эти сборные будут задавать тон и на чемпионате мира.

Не на жизнь...

Именно так пытались представить чемпионат Европы — 2017 по боксу среди мужчин в Харькове организаторы первенства, когда разговор заходил о соперничестве между сборными Украины и России. Более того, уже на границе, несмотря на все заверения, нескольких бойцов и членов российской делегации не пустили на Украину. Причина известна: они побывали в последнее время в Крыму. Поэтому понятно, почему на ринге Харькова не выступал чемпион России симферополец Вадим Кудряков, который сейчас готовится к августовскому чемпионату мира.

Увы, уже в первых боях россияне потеряли трёх мастеров: Тамира Галанова (до 52 кг), Бахтовара Назирова (до 56 кг), Виталия Дунайцева (до 64 кг), которые в итоге разделили 9–16 места. В четвертьфинале к неудачникам присоединились Сергей Собылинский (до 69 кг) и Пётр Хамуков (до 75 кг), занявшие 5–8 места. В свою очередь половина команды преодолела четвертьфинал, что открыло им путь к медалям...

Погоня за азиатами

Миновали те времена, когда европейские прыгуны в воду доминировали в бассейнах. Теперь вне конкуренции в прыжках с вышки и трамплина китайцы, с которыми в первую очередь пытаются бороться иные азиаты, а во вторую — европейцы: среди мужчин британцы, а среди женщин итальянки. Но на недавно завершившемся чемпионате Европы — 2017, проходившем в Киеве, где разыгрывались 13 комплектов медалей, главная борьба развернулась между сборными России, Украины, Великобритании, Франции и Италии, которые и разыграли между собой всё золото. В активе первой троицы по три чемпионских титула, а у французов и итальянцев — по два.

У россиян победы отпраздновали Илья Захаров (трамплин, 3 м), Илья Захаров и Евгений Кузнецов (трамплин, 3 м, синхронные прыжки), Надежда Бажина и Кристина Ильиных (трамплин, 3 м, синхронные прыжки). У украинцев — Илья Кваша (трамплин, 1 м), Анна Письменская (трамплин, 3 м), Максим Долгов и Александр Горшковозов (вышка, 10 м, синхронные прыжки). У британцев — Лу Тулсон (вышка, 10 м), Руби Боуэр и Фиби Банкс (вышка, 10 м, синхронные прыжки), Лу Тулсон и Мэтью Ли (вышка, 10 м, микст). У французов — Лаура Марино и Матье Россе (командные соревнования), Бенжамин Оффре (вышка, 10 м). У итальянцев — Елена Берточчи и Майкл Верзотто (трамплин, 3 м, микст), Елена Берточчи (трампин, 1 м).

Когда наступило время определять победителя в общекомандном зачёте, по количеству золотых наград три сборные: России, Украины и Великобритании — могли предъявить свои права на первое место. Тогда начался подсчёт серебра, и британцы, не имевшие наград из такого драгметалла, сразу же обосновались на третьем месте. У украинцев серебро было в активе у Виктории Кесарь и Александра Горшковозова (командные соревнования), Виктории Кесарь и Станислава Олиферчика (трамплин, 3 м, микст), Ильи Кваши (трамплин, 3 м), Ильи Кваши и Олега Колодия (трамплин, 3 м, синхронные прыжки). И тут стало ясно, что общекомандная победа досталась россиянам. У них серебро добыли для команды Анна Чуйнышена (вышка, 10 м), Юлия Тимошинина и Валерия Белова (вышка, 10 м, синхронные прыжки), Никита Шлейхер и Александр Белевцев (вышка, 10 м, синхронные прыжки), Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев (вышка, 10 м, микст), Надежда Бажина (трамплин, 1 м), Виктор Минибаев (вышка, 10 м).