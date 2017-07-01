Оставался квартет

Станем ли свидетелями появления четвёртого по счёту владельца Кубка конфедераций?

Когда этот номер «Крымского Телеграфа» готовился к печати, в розыгрыше Кубка конфедераций — 2017, с которым читатели нашего еженедельника расстались в тот момент, когда в двух предварительных группах состоялись только матчи первого тура, осталось всего четыре из восьми сборных.

Группа A

Разумеется, в ней главное внимание было приковано к сборной России, которая после победы над чемпионом Океании сборной Новой Зеландии (2:0) стала лидером группового турнира. Во втором туре её соперником на московском стадионе «Спартак» стал действующий чемпион Европы сборная Португалии, в которой главным героем остаётся лучший футболист мира Криштиану Роналду. Именно он уже в дебюте поединка умело воспользовался нерасторопностью защитников российской команды и минимальной ошибкой вратаря Игоря Акинфеева и головой забил гол, которому суждено было стать победным в матче — 1:0. И если первая половина игры прошла под диктовку португальцев, то вторая, когда жизнь потребовала от нашей команды решительных действий, их продемонстрировала. Но команде Черчесова явно не хватало «ударников», которые самостоятельно могли бы решить исход матча.

Пытались показать зубы и новозеландцы, которые в Сочи встречались с мексиканцами и даже выиграли первый тайм, когда их футболист из английского «Лидса» Крис Вуд открыл счёт. Но во второй половине уже на поле доминировали парни из Северной Америки. Усилиями Рауля Хименеса и Орибе Перальты они довели поединок до победы — 2:1, выведя сборную Мексики в лидеры группового турнира.

Для того чтобы сборная России вышла в полуфинал, ей в третьем туре необходимо было победить мексиканцев. И наша дружина на высочайшем накале начала поединок. Будь более решительным арбитр поединка Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии, он обязан был давать пенальти, когда мексиканцы уложили на газон «Казань-Арены» (она в этот день собрала на своих трибунах 41 585 зрителей) Юрия Жиркова. Но он не рискнул дать пенальти, как и второй раз, когда столь же сурово защитники североамериканцев обошлись с Фёдором Смоловым. И всё же в середине первого тайма сокрушительная атака россиян принесла успех. Красивый гол провёл Александр Самедов. Но подопечные Черчесова не смогли развить свой порыв. Более того, спустя пять минут грубейшая ошибка Александра Ерохина в паре с Игорем Акинфеевым позволила оборонцу мексиканцев Нестору Араухо забросить мяч за шиворот нашему вратарю. А стоило в начале второго тайма недопустимо ошибиться одноклубникам из ЦСКА — защитнику Виктору Васину и Акинфееву, их, словно детей из ДЮСШ, наказал вторым голом смельчак Ирвинг Лосано — 1:2. Вскоре с поля за вторую жёлтую карточку был удалён опытный Жирков, и стало ясно, что в этот день нашим парням не справиться с чемпионом КОНКАКАФ. Этот минимальный счёт сохранился на табло до конца поединка, отправив сборную России в число зрителей предстоящих полуфиналов и финалов. В это же время на арене «Санкт-Петербург», собравшей пока рекордное число зрителей — 56 290 человек, португальцы методично давили парней из Новой Зеландии. Свой второй гол на турнире, теперь с пенальти, забил Криштиану Роналду, за ним отличился Бернарду Силва, а под занавес поединка красивые мячи забили юный Андре Силва и опытный Луиш Нани. Победив с самым крупным счётом турнира — 4:0, чемпион Европы стал первым в группе A, оставив на втором месте мексиканцев.

Группа B

И здесь второй тур был боевитым. Но и в Казани, где встречались сборные Германии и Чили, и в Санкт-Петербурге, в поединке между австралийцами и камерунцами были зафиксированы ничьи с одинаковым счётом — 1:1. В столице Татарстана уже в дебюте матча отличился лучший форвард южноамериканцев Алексис Санчес, а под занавес матча свой второй гол на КК-2017 забил немец Ларс Штиндль. И в городе на Неве счёт открыли те, от которых этого не ждали, — африканцы, и сделал это Андре-Франк Айгисса, а ответный мяч в ворота обладателя Кубка Африки влетел после пенальти, метко пробитого Марком Миллиганом.

В третьем туре ставшие за это время «сочинцами» чемпионы мира немцы принимали на «Фиште» камерунцев, которые сумели на равных отыграть первый тайм с командой Йоахима Лёва. Но сразу же после отдыха немцы усилиями новичка сборной Керема Демирбая открыли счёт, а затем другой новичок их команды, лучший бомбардир чемпионата страны среди немцев Тимо Вернер забил два мяча, что позволило ему войти в тройку результативных нападающих турнира. Но и камерунцы не остались без гола престижа, который записал на свой счёт Венсан Абубакар. Отметим, что, проигрывая (0:1), африканцы остались на поле вдесятером после удаления Эрнеста Мабуки, и счёт стал 3:1 в пользу действующих чемпионов мира, ставших победителями группового турнира.

А вот на московском «Спартаке» обладатели Кубка Южной Америки чилийцы так и не сумели сломить сопротивление обладателей Кубка Азии австралийцев. Более того, в конце первого тайма нападающий соккеруз Джеймс Троизи открыл счёт. Лишь в середине второго тайма благодаря отличным индивидуальным действиям чилиец Мартин Родригес сумел его сравнять — 1:1, что позволило южноамериканцам шагнуть в полуфинал.

Теперь финалы

Поклонники футбола уже знают, кто стал победителями полуфинальных поединков между встречавшимися в Казани сборными Португалии — Чили, и в Сочи — Германии — Мексики. И готовятся 2 июля стать свидетелями двух финалов — малого, в нём встретятся неудачники полуфинальных матчей, которые в Москве разыграют бронзовые медали этого престижного турнира; а спустя час после этого поединка на берегах Москвы-реки, на берегах Невы начнётся большой финал, в котором в восьмой раз Кубок конфедераций разыграют победители полуфинальных встреч. Внутреннее чувство подсказывает, что мы будем свидетелями рождения четвёртого по счёту владельца Кубка конфедераций, которым четыре раза владела сборная Бразилии, два — сборная Франции и один — сборная Мексики. К сожалению, ходят слухи, что этот почётный приз может больше не разыгрываться. ФИФА собирается заменить его более внушительным турниром. Но, как говорится, поживём — увидим!