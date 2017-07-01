Крымский туризм: дорого и сердито

Крымчане трубят повсюду — турпоток падает, приезжих мало! И пытаются обвинить в этом правительство и жадность владельцев мест отдыха. Правда ли, что Крым теряет популярность и если да, то почему? Выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Турпоток в Крым падает?

Несмотря на медленно, но верно развивающуюся экономику полуострова, одним из основных кластеров, приносящих поступления в бюджет и карманы крымчан, остаётся туристическая сфера. Города-курорты живут практически от сезона до сезона, а меду ними — готовятся к следующему.

В этом году туристов ждали, как всегда, с надеждой и волнением, но их почему-то не прибавилось, а убавилось. И ни правительство, ни жители, живущие все еще в ожидании чуда, казалось бы, ничего сделать не могут.

Татьяна Съедина, директор турагентства:

«По сравнению с июнем 2016 года спрос на отдых в Крыму упал на 5–7 % у самостоятельных туристов (то есть тех, кто сам бронирует билеты, отели и пр.) и на 15–20 % — у тех, кто обращается в турфирмы».

Причин для падения турпотока, как по мнению туристов, так и по словам чиновников, много, а устранить их едва ли возможно, но об этом далее.

Сергей Стрельбицкий, министр курортов и туризма Крыма:

«Поток туристов, пользующихся услугами туроператоров, официально уменьшился где-то на 3,8 %. Но нужно учитывать, что 48 % туристов выбирали в мае отдых самостоятельно, вследствие чего 36 % разместились в частном секторе».

Получается, что министерство признаёт наличие проблемы, однако Сергей Стрельбицкий утверждает, что существенно турпоток не изменился и людей в Крым едет много.

Сколько стоит отдых на мировых курортах?

Всё больше туристов с материковой части России выбирают местом отдыха не Крым, а популярные заграничные курорты, а те, кто всё-таки посетил наш полуостров, неоднозначны во мнении о его курортной привлекательности.

Александр Ростов, Нижний Новгород:

«Мне нравится Крым за уникальные природные ансамбли гор, моря, флоры и фауны, создающие необыкновенный климат. Это действительно чудесное место, по крайней мере ЮБК (такого больше нет нигде в мире), а вот дальше, за редкими исключениями, поехать некуда. Тем, кто предпочитает отдых на природе, — это подойдёт, а тем, кто хочет отдохнуть на высоком уровне, — выбор небольшой. Сервис в Крыму отстаёт во многих даже дорогих гостиницах и большинстве ресторанов, это не говоря о проблемах с парковками, отсутствии возможности расплатиться картой, а не наличными во многих заведениях, непонимании того, каким должно быть обслуживание на международном уровне, если Крым на него претендует, и другие местные особенности. Но при этом цены во всех приличных отелях и пафосных ресторанах как раз-таки международного уровня. Такое несоответствие цены и качества несколько озадачивает. На многих европейских курортах и курортах США цены ниже».

Корреспондент «Крымского Телеграфа» промониторил, как любят выражаться чиновники, цены на проживание в отелях на популярных мировых курортах. В расчёт брались в основном трех- и четырехзвездочные, цены выводились средние за проживание в номере на двоих в течение семи дней.

Турция — 25 тыс. рублей, Шри Ланка — 30 тыс. рублей, Таиланд — 28 тыс. рублей, Кипр — 35 тыс. рублей, Греция — 44 тыс. рублей, Калифорния — 46 тыс. рублей, Майами (США) — 60 тыс. рублей, Ницца (Франция) — 70 тыс. рублей, Мальдивы — 125 тыс. рублей, Гавайи — 95 тыс. рублей. Что касается Лазурного берега Франции и Мальдив — предсказуемый прайс. Но какие ценники в отелях подобного уровня в Крыму? Итак, такой же отдых в высококлассных отелях Крыма стоит от 28 тыс. рублей до 78 тыс. рублей. А в среднем относительно комфортно отдохнуть на ЮБК можно где-то за 35 тыс. рублей.

Татьяна Съедина:

«Тур в Турцию на двоих (авиаперевозка и проживание в хорошем отеле) стоит где-то 30 тыс. рублей сейчас, на август цены поднялись до 50 тыс. рублей (но это с перелётом). Отдых на Кипре обойдётся от 60 до 100 тыс. рублей. Причём 45 % стоимости тура составляет цена за перелёт Симферополь — Москва. В связи с низкой транспортной доступностью Крыма можно попасть сюда и отсюда только через паром (не все хотят так долго ехать на машине или сутками в автобусе) или самолётом, в основном все туристы выбирают перелёт. Когда начинается сезон, цены резко вырастают. Если весной из Москвы в Крым можно было приехать за 2700 рублей, то теперь за 12 000, а то и за 14 000 рублей. Обычно туроператоры, которые работают с заграницей, имеют свои чартерные рейсы и могут регулировать цены, в Крыму такого пока нет, сюда и отсюда летают регулярными рейсами. В этом году на пике популярности отдых в Турции, где высокий уровень сочетается с низкими ценами. В связи с этим турпоток уменьшился не только в Крыму, но и в Абхазии, где цены гораздо ниже, чем у нас. Сочи пока держится на том же показателе».

Сергей Стрельбицкий:

«Что касается самовольного запрета посещения так называемых пляжей отелей (некоторые отели запрещают туристам или жителям Крыма, не снимающим у них номера, отдыхать на прилегающих к ним пляжах), то это незаконно. Если пляж не лечебный, то на нём могут отдыхать все желающие. Возле каждого отеля не поставишь полицейского. Но, если охрана или администрация отеля запрещают, нужно звонить в Росприроднадзор для привлечения к административной ответственности. Для отелей за это предусмотрена система штрафов».

Относительно резко возросших цен на перелёты в Крым министр сообщил, что знает о проблеме, но решить её не в компетенции ведомства. Это юрисдикция Правительства России.

Как оказалось, с высокими ценами на проживание в отелях бороться не менее сложно, чем с «перелётными».

Нина Зотович, председатель Госкомитета по ценам и тарифам РК:

«Гостиничное дело — это неконтролируемый вид деятельности. Мы не можем повлиять на завышение цен отелями. Вероятно, другие ведомства тоже. Здесь всё зависит от рынка, спроса, предложения и самих владельцев отелей».

Так что отели абсолютно вольны в составлении прайсов и приструнить их едва ли возможно.

Самые звёздные

На вопросы сервиса, а точнее, жалоб на то, что он недотягивает до мирового уровня, у министра тоже своя точка зрения — и вполне логичная. Сергей Стрельбицкий пояснил, что те предприятия или отели, которые работают круглый год или всегда с одними и теми же людьми, там сервис в общем понимании выше. Напротив, те, что работают три-четыре месяца в году, не могут за это время соответственно обучить и подготовить компетентную и сплочённую команду сотрудников, которая бы соответствовала всем стандартам. А набирать готовую команду профессионалов системы управления — дорого и не каждый на это пойдёт. К тому же, по его словам, понятие сервиса у каждого разное: для одних показатель — то, как покормили, для других — как убирают номер и что в арсенале, для третьих — улыбаются ли им швейцар и горничная. Так что это дело тонкое.

Фирюза-ханум, администратор отеля, Турция:

«Мы очень внимательно относимся ко всем туристам, а особенно к постоянным — делаем всё, чтобы к нам возвращались. Для постоянных клиентов у нас предусмотрена система бонусов и привилегий. Если туристы приезжают второй и более раз, им предоставляется скидка на проживание либо бесплатное заселение ребёнка. Им также выдают специальные браслеты, с которыми они могут беспрепятственно посещать разные места, где для других существуют ограничения или платный вход. Кроме того, у постоянных клиентов не берут депозиты. Но даже любого туриста-посетителя пляжа при нашем отеле (даже если он там не проживает), мы угощаем мороженым, водой».

Ещё один вопрос, требующий особого внимания, — это классификация отелей. Некоторые сами себе присваивают звёздность и утверждают, например, «мы четырехзвездочный отель», а сами могут этому не соответствовать. Тут и получается, что туристы заезжают якобы в четырехзвездочный отель, а он и до трех звезд недотягивает. А если сравнивать с мировым уровнем — вообще туши свет!

Сергей Стрельбицкий:

«Если вы зайдёте в отель и администратор сообщит, что у них четыре звезды, а на самом деле они даже не проходили классификацию, то привлечь к ответственности за это его никто не сможет. Предположить что угодно может кто угодно. Но если они об этом где-то напишут или повесят табличку со звёздами, которых нет, то будут привлечены к ответственности. На сегодняшний день классификацию прошли 90 предприятий».

Также министр курортов и туризма сообщил, что у туристов разные впечатления от отдыха в Крыму и за границей в отелях с одинаковой звёздностью из-за того, что в России и за рубежом разная система классификации.

Эксперимент удался?

Министр курортов и туризма рассказал о том, что важную роль в работе ведомства играет обратная связь с туристами, и об уникальном в России проекте.

Сергей Стрельбицкий:

«Министерство курортов и туризма создало горячую линию „Вежливый Крым“, на которую может бесплатно и круглосуточно обратиться каждый. Все обращения фиксируются, проблемные вопросы решаются либо ведомством, либо муниципалитетом, к которому они относятся, но все остаются непосредственно под контролем министерства. Такие же горячие линии есть в каждом муниципалитете — курортном городе или районе. Их работа контролируется непосредственно министерством. Также для обратной связи с туристами проводятся опросы и мониторинги сотрудниками ведомства возле аэропорта и паромной переправы. Мы единственный регион России, где так налажена связь с туристами».

«Крымский ТелеграфЪ» проверил, как работают 13 заявленных горячих линий муниципалитетов и даже составил свой рейтинг.

Как выяснилось, восемь из них являются диспетчерскими службами администраций, которые в основном занимаются вопросами ЖКХ и т. п., а вопросы о курортах и туризме оказались «не по теме», в одном городе просто дали мобильный начальника профильного отдела администрации.

Итак, наш рейтинг из пяти оставшихся курортов. Первое место заняла Алушта, где радостно сообщили, что готовы на всё ответить и помочь, и даже пригласили на предстоящий День рыбака. Второе место отдали Ялте, потому что в городе есть свой МУП «Тур (Инфоцентр)». Третье место получил Сакский район (кстати, а по горячей линии города Саки «по данной теме не работают»), где линия общая, но рабочая. Четвёртое место занял Симферопольский район, где на горячей линии «по желанию» звонящего могут и про туризм поговорить. На пятом месте оказался Черноморский район, где тема туризма интересует только в экстренных случаях. С остальными всё плохо, и комментарии излишни.

Подводя итоги исследования начала курортного сезона — 2017 в Крыму, стоит отметить, что турпоток действительно несколько снизился, остаётся ряд нерешаемых проблем, которые порождают непривлекательные отзывы и слухи, профильное министерство старается, но и в их корабле есть бреши. Однако Крым — это маленький рай, который все еще ждет своих гостей.