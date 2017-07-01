Андрей Ростенко: «Получается, что мы должны на слово верить, что человек не будет пилить...»

«Крымский ТелеграфЪ» побеседовал с главой администрации Ялты о симеизском скандале и земельно-юридических проблемах южнобережного региона.

Инструмент для наживы

— «Крымский ТелеграфЪ» уже не раз обращался к теме так называемого симеизского скандала. К ситуации, когда возле горы Кошки вырубаются краснокнижные растения собственниками земельных участков. В частности, общественники просят сделать возле горы Кошки охраняемую природную территорию...

— Вся эта ситуация — следствие тех действий, которые были предприняты в прошлые годы, в том числе и во времена Украины, депутатскими корпусами. Тогда были приняты генеральные планы, по которым земли, где произрастали можжевельники, отданы в зоны жилой застройки. Это мотивировалось чаще всего тем, что нужно наделить землей жителей этих поселков. Людей, нуждающихся в земельных участках. Но сколько из этих участков попало местным жителям?! Есть примеры, что их выделяли жителям Симферополя, Джанкоя, Красноперекопского или Красногвардейского района под гаражи по 100 квадратных метров, или под строительство жилого дома по 15 соток. Данная ситуация здесь известна. Это у нас уже притча во языцех. И возникает вопрос: если основной целью было наделение жителей поселка землей, то почему этого не произошло? Проблему, во всяком случае, в основной её части, можно было давным-давно решить. Я так думаю, что произошедшее свободное и неконтролируемое выделение земли — инструмент, используемый для наживы определенными кругами. А для того чтобы расширить базу для этой наживы в генеральном плане, и произошло то, что зеленые парковые зоны оказались отведены под строительство индивидуальных жилых домов. Чтобы впоследствии, грубо говоря, дербанить их.

— И кто же, так сказать, дербанил?..

— Да свои же этим и занимались. Депутаты в том числе. Были большие злоупотребления. Есть примеры депутатских семей, в которых получили землю и стар и млад. И под жилье получили, и под дачи, и под гаражи, и жена, и бабушка, и все сыновья-дочери. Вот вам и ситуация. Но есть закон, который защищает права приобретенного имущества.

— То есть попросту украденные у природного фонда земли так и останутся у собственников?

— Это сложный вопрос, скажу честно. Давайте сначала с генпланом разберемся. Надо принять генеральный план, учесть замечания, которые высказывали глава республики и главный архитектор, в той степени, конечно, в которой можно ситуацию изменить. Потому что есть и такое, что изменить мы не можем — там, где, например, жилые дома многоквартирные уже стоят. А те моменты, которые можно учесть, мы их на стадии подготовки проекта учли уже, и по параметрам градостроительной документации у нас произошли качественные улучшения, насколько это возможно. Увеличили количество зеленых зон, сделали более рациональное использование мест, предназначенных под строительство многоярусных парковок, подвесных дорог, развязок различных, площадок, предусмотренных под строительство социальных объектов, под социальное жилье в рамках выполнения различных государственных социальных программ, в том числе региональных. То, что возможно, мы предусмотрели. Была и согласительная комиссия, и общественность привлекалась. И, кстати, очень жарко процесс с общественностью шел. Было множество слушаний, заседаний, общественность отстаивала свои предложения, проекты, голосование проводили... всё как надо. Также мы в проекте генерального плана изъяли, насколько это можно было, земли лесные из границ населенных пунктов и передали в Ялтинский горно-лесной заповедник, чтобы их не застраивали. Разбирались и по сельхозугодьям. С моей точки зрения, продукт получился неплохой. Но это не окончательно. Потому что будет рассматривать проект большая рабочая группа специалистов различных государственных министерств и ведомств, и только после этого он поступит на согласование в представительные органы муниципалитета, и потом только будет вердикт главы республики. Вот такая вкратце ситуация по процедуре.

Шансы есть

— Но что же будущий генплан готовит конкретно для Симеиза, для Лименской долины, для горы Кошки?..

— В рамках этого генерального плана мы предложили проектировщикам рассмотреть, в частности, создание по Симеизу, по Лименской долине так называемых ОПТ — особо охраняемых природных территорий. Но есть сложности. К примеру, эта зона зафиксирована как зона жилой застройки, и мы должны это все дооформить. Мы не имеем права отказывать, ведь будут жалобы в прокуратуру и прочие разбирательства. Кстати, были примеры с привлечением судов, где наши действия были оспорены и решения приняты не в нашу пользу...

— То есть эти решения были не в пользу деревьев?

— Понимаете, у нас по закону наличие деревьев не является препятствием в выделении земельного участка и строительстве жилья. Те, кто хочет строиться там, или строится уже, говорят: а где это запрещено? Нигде? Так мы, значит, имеем право строиться. Ну и что, что там деревья. Мы будем между деревьев строить дом... Понимаете, что происходит?! Это же глупо выглядит с точки зрения адекватно мыслящего человека. Ну вот мы вам сегодня выделим, а кто вам завтра запретит тихонечко его спилить? Конечно, тогда наступает следующая зона ответственности за незаконный спил и уничтожение зеленых насаждений. Но это же неправильно! Получается, что мы должны на слово верить, что человек не будет пилить... К сожалению, так прописана нормативная база. Хотя у нас есть возможность в рамках разработанного проекта генерального плана рассмотреть, как же нам ввести какой-либо режим, ужесточающий застройку на этих территориях.

— Но что конкретно можно предпринять?..

— Учитывая, что там гора Кошка, мы можем ввести охранную зону памятника природы. Мы прорабатываем эти задачи. Там образовался такой кластер проблематичный... На Ай-Петри тоже проблематичное место, но там ситуация решается. Мы тоже хотим там предусмотреть природный кластер какой-то, эколого-туристический, например, где могут появиться какие- то объекты туристическо-рекреационного назначения. Чтобы было благоустройство, скамейки, тропинки, но никакого капитального строительства, никаких капитальных зданий, даже одноэтажных. А смотровые площадки, трасса горно-велосипедного спуска — пожалуйста. Такое, развлекательного характера... То есть у нас там получается аналогичная ситуация, «краснокнижная».

— Но на Ай-Петри обратили внимание, как говорится, на самом верху. А Лименскую долину отстаивают активисты. И если вы говорите, закон на стороне застройщиков, которые пилят деревья, то в итоге активисты же и пострадают...

— Я не могу запретить, понимаете... есть закон. Если мне положено оформить земельный участок и никаких запретительных норм законодательства нет, я его должен выделить. Тут нет такого — хочу-не хочу. Просто, чтобы решить эту проблему в конкретно взятом месте, в районе Кошки, нам нужна поддержка государства. Совсем другой подход. Чтобы помогли найти выход из сложившейся ситуации. И дать мне руководство к действию. А получается, что в суть никто не хочет вникать. Только шум поднимают... Законодательство надо дорабатывать и совершенствовать. Учитывая промахи, которые были допущены, учитывая специфику нашего региона, переходный период оформления документов. И даже по виду разрешенного пользования отдельно разбираться: насколько соотносится с реальностью то, что написано в договорах аренды, в госактах постоянного пользования, в актах о праве пользования. Мы не всегда можем переформатировать тот вид функционального пользования, который действовал в украинский период, когда эти все акты, собственно, и выдавались, в наш, российский. Из-за этого тоже иногда сложности возникают. Получается, многое зависит от каких-то условностей, субъективного фактора. Это неправильно. Такие моменты должны решаться на коллегиальном уровне.

Учатся по ходу дела

— Есть мнение, что многие из проблем, связанных с документами, созданы неадекватно...

— Ну как неадекватно... Много неразберихи.

— Вот же пример! История с торговлей в заповедниках. В течение полугода юристы местные работали, и власть вынесла решение, что запрещено торговать, а на материке торгуют....

— Но есть же здравая логика! Если кто-то глупость написал, то нужно ее как можно быстрее исправлять. В любом нормальном месте торгуют сувенирами же... У меня тоже есть пример. Вот чем отличается просто гостиница от туристической гостиницы? Не знаете? Вот и многие юристы у нас не понимают. Оказывается, суммой оплаты за земельный участок. Более чем в три раза. А как их различать, эти гостиницы, как принимать решения? Коллизия возникает. Поэтому такое ощущение порой, что создается эта ситуация намеренно, чтобы запутать всё... Или же нам не хватает грамотности в определенном смысле.

— Не хватает специалистов с соответствующей квалификацией?

— Понимаете, чтобы этот вопрос решить, нужно набирать дополнительный штат соответствующих юристов, а это влечет за собой не только увеличение расходов — ведь мы им должны будем платить адекватную зарплату, но и обеспечить жильем, с которым у нас проблемы. Местами в детских садах, с которыми тоже дефицит пока, и так далее. Видите, с какой глобальной проблемой мы сталкиваемся в итоге? Поэтому приходится самому по ходу дела учиться, решать проблемы.

Досье «КТ»

Ростенко Андрей Олегович

Родился 6 апреля 1969 года в г. Ташкент (Узбекистан).

В 1986 году окончил среднюю школу в селе Партизанском Симферопольского района. В 1990 году окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. С 1986 по 1991 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР. С 1991 по 2000 год работал в частном предприятии «Сириус» водителем-экспедитором. С 2000 до 2014 год — гендиректор в ООО «Фирма «Термодом». В 2009 году закончил ТНУ им. Вернадского, отделение международной экономики. В 2010 году избран депутатом Симферопольского городского совета VI созыва. С 2014 года в должности первого заместителя ялтинского городского головы, затем назначен на должность главы администрации города Ялты.

Женат, воспитывает четверых детей.