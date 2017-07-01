Строительство пещер: современный опыт

Повторить создание камер пещерных городов едва удается экскаватором, а монахам кажутся непостижимыми технологии древних

В ходе экспедиции «Теории заговора» к Качи-Кальону и расположенному здесь Анастасиевскому скиту удалось выяснить, каким образом местные монахи строят пещеры в скалах, воссоздавая православный монастырь. Однако, пообщавшись с одним из его обитателей, мы выяснили, что долбить пещеры не так-то просто даже современной техникой, а на вопрос, как и чем создавали многочисленные помещения крымских пещерных городов, здесь лишь разводят руками...

Месяц на одну пещеру

Считается, что пещерные города в Крыму появились в Cредневековье и строились в связи с религиозным фактором. Якобы традиции пещерножительства появились на полуострове вместе с христианской братией из Византии, в восьмом веке нашей эры переселившейся в эти дикие тогда места полуострова, на дальнюю окраину империи. Это был период так называемого иконоборчества в Византии, и иконопочитатели бежали от новых властей и новых порядков. Но сохранились ли технологии выдалбливания пещер монахами, не имевшими под рукой каких-то серьезных инструментов и механизмов, да и вообще не обладавшими строительными навыками?

Анастасиевский скит в последние годы активно развивается и прирастает в том числе новыми постройками. Поэтому кому же, как не строителям этого скита знать о пещерном строительстве?

У нас появилась прекрасная возможность по свежим следам узнать о реальных трудозатратах на выдалбливание пещер непосредственно возле классического пещерного города. И сравнить показатели и технологии с соответствующими показателями, а главное — с масштабами строительства древних крымских пещерных городов.

В Анастасиевском ските мы нашли три небольшие современные пещеры объемом каждая примерно 20–25 кубических метров и одну большую примерно на 100 кубов, в которую спокойно въедет КамАЗ. Выглядят они совершенно не так, как помещения классических пещерных городов: пещеры хоть и крупные, но неглубокие. Выдалбливали их при помощи экскаватора с отбойным молотком и, судя по всему, в процессе скала крошилась, откалывались глыбы от потолка, и в трех пещерах пришлось делать дополнительные навесы из металла. В общем, сильно углубиться у строителей не получилось...

«Может, порода была мягче?»

«Современные пещеры строятся большой тяжелой техникой, — поделился с нами монах Исидор. Экскаваторами с функцией отбойного молотка. Одна пещера, смотря какой объем, занимает несколько недель, а может, и месяц, если это большая пещера».

При этом монах заметил, что процесс долбления скалы не очень-то приятный: пыль стоит столбом такая, что дышать невозможно, а от шума не слышно даже самого себя, грохот расходится на несколько километров.

Какими же технологиями и инструментами пользовались в средневековье те, кто выдалбливал в крымских скалах все эти многочисленные пещеры?

«Старинные пещеры, конечно, не таким способом изготавливались, — говорит монах Исидор. — Видимо, вручную, но каким инструментом, нам неизвестно. Вы же видели, там идут такие параллельные полосы, достаточно длинные — метр и даже больше. Они идут несколько штук подряд, и их пересекают такие же полосы поперек. Каким это инструментом сделано, нам это даже сложно понять сейчас — как, насколько это долго и насколько это трудно было. Может быть, порода была другая в те времена, может быть, она была мягче? Археологов мы спрашивали, они нам конкретно ничего не сказали про это».

Вместо зубила — отбойный молоток

Сейчас, глядя на представленные в музеях инструменты даже тысячелетней давности (не говоря уже об орудиях производства, которыми пользовались люди, скажем, две-две с половиной тысячи лет назад), невозможно вообразить, какие же нечеловеческие усилия прилагали, сколько времени тратили обитатели крымских гор на сооружение каменных камер, вместо того чтобы строить по другим, с древности же известным, более прозаическим технологиям. Проще говоря, вместо того чтобы строить обычные человеческие дома. При этом повторять то, что наши древние предки якобы, как считают историки, делали кайлом и зубилом, пришлось гигантскими отбойными молотками...