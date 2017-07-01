Предусмотрительность = экономия

Заготовки на зиму, дачные хитрости, бесплатная природа и летние покупки

Универсальный борец за здоровье растений

Победить вредителей на дачном участке поможет пищевая сода.

Опытные огородники и садоводы рекомендуют взять на вооружение пищевую соду. Она и вредителей победит. И совершенно не опасна для детей и животных. Итак...

Виноград и плодовые деревья

В период созревания ягод лозу следует опрыскать раствором соды — 75 граммов на 10 литров воды. Такая процедура защитит виноград от серой гнили, а также повысит содержание сахара в ягодах.

Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.

Крыжовник и смородина

Плодово-ягодные кустарники обрабатывают комплексным средством: 1 ст. л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч. л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст. л. растительного масла на 4,5 литра воды.

Огурцы

Раствором соды (1 ст. л. на 10 литров воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев.

Капуста

Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.

Доступная природа

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым просит жителей и гостей полуострова жаловаться на горячую телефонную линию в случае взимания платы за вход на особо охраняемые природные территории регионального значения.

В случае взимания платы просим сообщать по телефону горячей линии минприроды Крыма: (3652) 51-39-94.

Торговля с размахом

Сезонные универсальные ярмарки «Лето-2017» будут проходить в Симферополе до конца сентября.

Администрация крымской столицы обнародовала адреса, по которым до 30 сентября будут проходить ярмарки:

1. Ул. Ракетная, 32/ул. Битумная, 82

2. Ул. Севастопольская, 80/ ул. Дм. Ульянова, 2

3. Ул. Кечкеметская, 1

4. Ул. Киевская, 60

5. Ул. 60 лет Октября /ул. Гавена

6. Ул. Севастопольская (р-н АС «Западная»)

7. Ул. Кубанская/ул. Глинки

8. Пр-т Победы, 209а (Бородинский пассаж)

9. Ул. Гагарина, 4 (привокзальная площадь)

10. Ул. Героев Сталинграда (универсам "Яблоко«)/ул. Маршала Василевского

11.Ул. Киевская, 54

12. Ул. Киевская,69 /ул. Блюхера

13. П. ГРЭС, ул. Яблочкова,19

14. Ул. Кечкеметская, 97/ул. Арабатская

15. Пр-т Победы, 243 (АС «Восточная»)

16. Пер. Пионерский, 2/10

17. Ул. Данилова, п/ф «Южная»

18. Ул. Кара Дениз

19. Ул. Ковыльная,70б

20. Ул. Куйбышева, 155/ул. Кечкеметская

21. Ул. Гагарина, 3

22. Ул. Павленко/бул. Ленина, 1

23. Ул. Киевская, 137.

В предвкушении сытной зимы

Заправка для рассольника впрок

Домашняя консервация — прекрасный способ разнообразить рацион в зимнее время. К тому же, по подсчетам рачительных хозяек, закатки, сделанные собственноручно, обходятся в три-пять раз дешевле тех, что приобретены в супермаркете. К тому же заправка для приготовления рассольника достаточно универсальна. Сгодится она и в том случае, когда члены семьи потребуют попотчевать их солянкой. Можно употреблять ее и в качестве простой закуски.

Ингредиенты:

> Огурцы свежие — 5 кг

> Репчатый лук — 1 кг

> Зелень укропа (по желанию) — 300 г

> Уксус 9% — 100 мл

> Сахар — 5 ст. ложек

> Соль — 2 ст. ложки

> Черный перец (горошком) — по вкусу

Приготовление:

Огурцы хорошо промыть, замочить на один час в холодной воде, нарезать полукольцами.

Лук репчатый очистить и помыть, нарезать полукольцами.

Огурцы и лук выложить в большую миску. Посолить и дать постоять 30 минут, чтобы огурцы дали сок.

Укроп помыть и мелко нарезать.

В большой кастрюле смешать уксус, сахар и перец.

Добавить настоявшиеся овощи, тщательно их перемешать. Если огурцы дали недостаточно сока, можно добавить около одного стакана кипяченой воды.

Поставить кастрюлю на небольшой огонь, довести до кипения, периодически помешивая. Когда огурцы немного изменят цвет, снять салат с огня и быстро разложить в простерилизованные банки.

Банки нужно заполнить доверху таким образом, чтобы маринад полностью покрыл огурцы. Далее закрутить, перевернуть вверх дном и укутать до остывания (стерилизация не требуется). Получается шесть литровых баночек.