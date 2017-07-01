Своих традиций нет?

На этой неделе любопытная новость пришла из Ялты. Там собираются ввести традицию символического выстрела из пушки, который будет звучать ежедневно, в полдень. В частности, об этом сообщил общественности директор Ялтинского морского торгового порта Денис Волков. По его словам, символический выстрел будет производиться из пушки, расположенной возле маяка. И, кстати, практические шаги уже были сделаны – тестовый выстрел был произведён в минувший понедельник.

Но объяснения этого решения заставляют задуматься. «Мы решили пойти тем же путём, что и Санкт-Петербург. В полдень будем делать символический выстрел из пушки», – сказал Волков, добавив, что новую для Ялты традицию запустят сразу после получения необходимых разрешений от Роспотребнадзора, МЧС и других ведомств. Собственно, удивляет привязка к Санкт-Петербургу. Ведь в Крыму давно уже существует аналогичная традиция – в Севастополе, где с Михайловской батареи каждый полдень стреляет холостыми залпами орудие. Так почему же нужно равняться на прекрасный, но далёкий город, как будто более близких примеров нет? Странно, не правда ли? Но, возможно, здесь, так сказать, вскрылась пресловутая административная зашоренность, ведь Севастополь – самостоятельный регион полуострова и чем дальше, тем больше он искусственно отрывается от остального Крыма. Словно и не Крым вовсе...