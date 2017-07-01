Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Сколько стоит тяга к воде
Сюрприз по-«Доброму»
Говорят, что... маленьких пациентов мари ...
Можно ли спасти подземные воды, или Когд ...
Говорят, что... флагом ударили наотмашь
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Своих традиций нет?

На этой неделе любопытная новость пришла из Ялты. Там собираются ввести традицию символического выстрела из пушки, который будет звучать ежедневно, в полдень. В частности, об этом сообщил общественности директор Ялтинского морского торгового порта Денис Волков. По его словам, символический выстрел будет производиться из пушки, расположенной возле маяка. И, кстати, практические шаги уже были сделаны – тестовый выстрел был произведён в минувший понедельник.

Но объяснения этого решения заставляют задуматься. «Мы решили пойти тем же путём, что и Санкт-Петербург. В полдень будем делать символический выстрел из пушки», – сказал Волков, добавив, что новую для Ялты традицию запустят сразу после получения необходимых разрешений от Роспотребнадзора, МЧС и других ведомств. Собственно, удивляет привязка к Санкт-Петербургу. Ведь в Крыму давно уже существует аналогичная традиция – в Севастополе, где с Михайловской батареи каждый полдень стреляет холостыми залпами орудие. Так почему же нужно равняться на прекрасный, но далёкий город, как будто более близких примеров нет? Странно, не правда ли? Но, возможно, здесь, так сказать, вскрылась пресловутая административная зашоренность, ведь Севастополь – самостоятельный регион полуострова и чем дальше, тем больше он искусственно отрывается от остального Крыма. Словно и не Крым вовсе...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 437 от 7 июля 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 62 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:23

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Июль 2017 (22)
Июнь 2017 (90)
Май 2017 (88)
Апрель 2017 (92)
Март 2017 (92)
Февраль 2017 (81)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru