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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на штрафстоянках работают на личный карман

Крымчанин предупреждает, что следует быть предельно внимательным, забирая свое авто со штрафстоянки: «Хочу поделиться разводиловом на штрафстоянках. Сегодня угораздило в Ялте парконуться в зоне действия запрещающего знака, после чего машину забрал эвакуатор. На штрафстоянке потребовали оплату в размере 3200 руб. и заставили ехать к инспектору за разрешением забрать машину. Но дело не в этом. Оплату девушка предложила принять наличкой, после чего, сделав вид, что начала оформлять документы, сказала, что я могу уезжать. На мой вопрос, где мой чек с оплатой или другая какая бумага, она с удивлением ответила, что неужели я хочу обратиться в суд, мол, если нет, то зачем мне тогда бумаги? В общем, я настоял и увидел, что она начала вносить деньги в терминал и заполнять бланки. После чего все отдала, и я, не рассматривая в спешке документы, уехал. И только дома, просматривая бумаги, увидел, что в чеке сумма указана не 3200, а 2600. Хорошо ребята устроились! Уверен, многие чеков не берут, а эти, не оформляя, кладут деньги себе в карман. Еще и сумму выставляют завышенную...»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 437 от 7 июля 2017 года

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Просмотров: 174 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:28

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