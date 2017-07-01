Говорят, что... ситуация с транспортом – печальна

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Житель крымской столицы в негодовании: «Хочу поделиться своим возмущением относительно работы общественного транспорта. Тридцатого июня, в 22:10, пришёл на остановку на ж/д вокзале, чтобы уехать домой, на Кечкеметскую, но ничего (!) не дождался! А это маршрутки №№ 52, 61, 62, 102. Ни одной! А это же пятница была, и на ж/д, и на Москольце на остановках полно народу. И только в 23:00, когда уже подходил к дому, мимо меня прошёл троллейбус... Мне интересно, у нас когда-нибудь изменится ситуация с транспортом в лучшую сторону или нет?»