В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... взломали базу данных Центра крови

Говорят, что в сфере здравоохранения полуострова произошло ЧП. А именно, на днях некими хакерами был осуществлён взлом базы данных республиканского Центра крови в Симферополе. А это конфиденциальная информация о сотнях тысяч крымчан. Кто именно это сделал и какого рода информация была похищена – не разглашается. Но якобы из-за инцидента несколько дней не брали кровь на анализ и была, в частности, затруднена работа местной сети частных клиник.