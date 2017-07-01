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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в столице уплотнили почтовые ящики

Говорят, в многоквартирных домах крымской столицы начали менять старые почтовые ящики на новые. Казалось бы, дело хорошее. Так почему же симферопольцы опять выражают недовольство? Оказалось, все поголовно недовольны одним действительно странным нововведением – теперь на две квартиры выделяют лишь один почтовый ящик. Острословы предположили, что делается это с целью поближе познакомить людей, проживающих бок о бок.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 437 от 7 июля 2017 года

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Просмотров: 157 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:09

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