В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в столице уплотнили почтовые ящики

Говорят, в многоквартирных домах крымской столицы начали менять старые почтовые ящики на новые. Казалось бы, дело хорошее. Так почему же симферопольцы опять выражают недовольство? Оказалось, все поголовно недовольны одним действительно странным нововведением – теперь на две квартиры выделяют лишь один почтовый ящик. Острословы предположили, что делается это с целью поближе познакомить людей, проживающих бок о бок.