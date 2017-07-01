Высокое искусство для Крыма

На полуострове впервые прошли Дни балета

На Крымский полуостров всемирно известный балетмейстер народный артист СССР Олег Виноградов привёз специальную программу — хореографический спектакль «Виват, балет!» Почему выдающийся хореограф современности вернулся из США в Россию, как научиться понимать балет и будет ли у нас свой театр оперы и балета, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Крымская разведка

В Крым выдающийся балетмейстер привёз хореографический спектакль «Виват, балет!», который включает в себя фрагменты классических балетов «Лебединое озеро», «Пахита», «Арлекинада». Спектакль подготовлен без декораций, однако с костюмами. Олег Виноградов подчеркнул, что в большей степени это образовательная программа, призванная познакомить крымчан с классическим балетом.

Общаясь с журналистами, хореограф полушутя-полусерьезно признался, что балет на самом деле никто не понимает.

Олег Виноградов:

«Не верьте никому, кто понимает в балете! Никто не понимает в балете. Даже многие артисты балета и хореографы. Но это самый замечательный вид искусства именно потому, что он никому не понятен. Он загадочен. А если вас беспокоит то, что вы его не понимаете, вы сделаете все для того, чтобы его понять. Вы будете искать информацию, открывать книжки и так далее, и так далее».

Однако на полуостров Олег Виноградов приехал не только для того, чтобы показать крымчанам хореографический спектакль. Нет, скорее это можно назвать разведкой — сейчас рассматривается возможность создания балетной школы собственно в Симферополе. Пока неизвестно, каким образом будет реализована эта идея.

В то же время хореограф посетовал, что пока на полуострове нет даже подходящих условий для выступления балетных трупп.

Олег Виноградов:

«Нам нельзя танцевать на паркете — нам нужен специальный линолеум, нам нужен специальный свет. И это не страшно! На войне как на войне. Не отменять же спектакль!»

Однако балетмейстер отметил, что уже оценил обстановку и в следующий раз приедет с полноценным спектаклем с декорациями и настоящими костюмами.

В свою очередь министр культуры РК Арина Новосельская озвучивает своё видение организации такой школы. В частности, чиновница упомянула, что потенциально для этих целей будет подходить Центр детского театрального искусства, который в ближайшие годы должен появиться на месте Крымского театра кукол.

Арина Новосельская, министр культуры РК:

«Сразу создать театр оперы и балета — это, конечно, слишком много. Изначально мы должны подготовить нашего крымчанина к театру оперы и балета. И вот в нашем Центре детского театрального искусства будет два зала: один непосредственно для работы с куклой, и второй — на 350 мест с академической сценой. На третьем-четвертом этажах мы предполагали делать классы для развития детского театрального искусства. Теперь я абсолютно точно знаю, какие там будут классы! Я абсолютно точно знаю, какие там должны стоять станки. Создавать такие классы при общеобразовательной школе — это совсем мало».

Но остаётся другая проблема — отсутствие местных квалифицированных хореографов-постановщиков, которые могли бы работать с детьми и воспитывать новых артистов балета.

Олег Виноградов:

«Хореографов выращивать можно и нужно на местах! Параллельно с обучением детей можно разработать программу подготовки хореографов и педагогов. Много лет я был деканом в консерватории, так что мы знаем, как это делать».

Вдали от родины

В разные годы Олег Михайлович Виноградов возглавлял балетные труппы Академического Малого театра оперы и балета им. М. П. Мусоргского и Академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр). В 1994 году он основал Санкт-Петербургский театр камерного балета.

Однако ни для кого не секрет, что после распада Советского Союза балет в России оказался никому не нужен. Труппы переживали не самые лучшие свои времена. И в результате многие видные деятели культуры были вынуждены искать себе другие возможности для самореализации. Для Олега Виноградова такой новой площадкой для творчества и развития стала Америка, куда он поехал по специальному приглашению президента США Джорджа Буша-старшего. Вдали от родины, в городе Вашингтоне российский хореограф основал Universal Ballet Academy. В результате Академия балета стала ведущей балетной школой США.

Несмотря на свою крайне успешную карьеру в США, десять лет назад Олег Виноградов вернулся в Россию, в Санкт-Петербург. Произошло это после призыва президента страны к соотечественникам, живущим за рубежом, вкладывать свои силы в развитие родной страны. Хореограф не скрывает, что мечтает о создании аналогичной Академии балета уже на родине.

В 2013 году Олег Виноградов инициировал открытие Фонда сохранения и развития классического балета, президентом которого он сейчас и является.

В этом году балетмейстер отмечает своё 80-летие и 60-летие творческой деятельности.

Прямая речь

Олег Виноградов, хореограф и постановщик балетов:

«Что такое балерина? Вы всегда её отличите в толпе. Это прежде всего пропорции тела, это стройная фигура, определённая постановка спины, это маленькая головка, длинная шея, длинные руки, тонкая талия, длинные ноги, определённая выработанная, так сказать, стопа. Это все дается природой!»