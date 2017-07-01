Перекресток трагедий

В Симферополе жители борются за безопасность. Пока без толку...

Перекресток улиц Амурская, Депутатская и Маршала Василевского в Симферополе стал местом регулярных ДТП. По району гоняют с высоким скоростным режимом. Единственный пешеходный переход не спасает людей от аварийных ситуаций, травм и даже летальных исходов. Кто бездействует и почему?

«Проезд закрыт»

Перейти на противоположную сторону любой дороги на этом перекрестке практически невозможно. Пешеходы вынужденно рискуют жизнями, чтобы перебраться, к примеру, с Амурской на Депутатскую. Примерно два года назад главную дорогу этого района города — улицу Маршала Василевского — отремонтировали. О том, что это было, свидетельствуют знаки, установленные подрядчиком. На самом деле по городской магистрали давно ездят автолюбители, которые не прочь посоревноваться на скоростях. Дорожных же знаков в районе почти нет. Два месяца назад здесь один из водителей сбил маленького пешехода — сына Сергея, который и обратился к нам за помощью в решении этой проблемы.

Сергей Дергунов, житель улицы Амурской:

«Сын переходил дорогу. Машина выезжала с улицы Депутатской на большой скорости. Водитель просто не заметил переходящего дорогу ребенка и сбил его. Сегодня даже нет постановления либо о возбуждении уголовного дела, либо об административном правонарушении. Об этой ситуации все забыли».

Где знаки?

Об отсутствии дорожных знаков местные жители рассказывали главе администрации Симферополя, главе республики и даже писали о своих проблемах президенту. Люди рассказывают, что здесь постоянно случаются аварии. Жалуется население и на бездорожье одной из главных улиц, ведущих к аэропорту и железнодорожному вокзалу — Амурской. Инициативные горожане обращались в отдел капитального строительства городской администрации.

Светлана Полякова, жительница улицы Амурской:

«Мы подошли с одним из сотрудников к городской карте, а на ней даже нет отрезка нашей улицы (Амурской). Указана улица Маршала Василевского и Ухтомского, а наш отрезок вообще — в воздухе! Мы им показываем, рассказываем, что здесь улица! Люди на этой улице живут! Рассказываем им, что у нас здесь без конца аварии, только за месяц — три аварии! Ребенка сбили. А недавно — парня насмерть. Тридцать лет было. Похоронили».

Все как один жители Амурской, Депутатской и Маршала Василевского говорят: «В первую очередь нужны дорожные знаки. Необходимы и „лежачие полицейские“. Ведь с горки, когда машины летят, к примеру, едет грузовик. Его начинают обгонять легковые. Они, соответственно, не видят, что в этот момент переходит дорогу пешеход. Так и сбивают людей. Можно было бы поставить пешеходные знаки. У нас есть дети, которые в школу ходят. Здесь они просто не могут перейти дорогу».

Ответ-отписка

Писали неоднократно люди и в администрацию Симферополя. Говорят, что к отпискам уже привыкли. Две недели назад жители Украинки получили от власти ответ, мол, в этом году администрация начнет проектно-сметные работы. Мы же задали вопрос заместителю главы администрации крымской столицы, от которого и пришла, как считают местные жители, отписка.

Кирилл Скороходов, замглавы администрации Симферополя:

«Жителей мы не бросим на произвол судьбы. Это естественно. Выйдем, разберемся. Скорее всего в рамках ремонтных работ были удалены знаки. Все восстановим».

В небезопасном районе после обещаний муниципальных властей ничего не изменилось. Жители Украинки сожалеют, что им приходится добиваться реакции власти с помощью СМИ.

«Реакции никакой. Выходишь, смотришь по сторонам и думаешь, как перейти дорогу? Взрослому тяжело. А как ребенку — так вообще проблема. Наши власти сказали, что приедут к нам, но так мы никого и не видели», — делится Светлана Полякова, жительница улицы Амурской.

«Нам пообещали, что нас не бросят. Я хотел бы спросить: а что вы сделали за две недели? Только пообещали предпринять действия?» — поддерживает соседку Сергей Дергунов.

Люди в очередной раз обращались к депутату, который ответствен за этот район. Он обещал, по словам местных, собрать комиссию и решить ситуацию. Но и здесь ничего не сдвинулось с мертвой точки. Местные жители говорят, уже не так важен требующийся ремонт дороги на улице Амурской. Главное, чтобы было безопасно на этой городской магистрали.

В администрации крымской столицы газету «Крымский ТелеграфЪ» заверили, что проблемный вопрос будет решён. Впрочем, в какие сроки это произойдёт — пока не понятно. Хорошо, хоть власти города помнят о перекрестке...